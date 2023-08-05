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Постер фильма Привет, мама
6.6
Привет, мама - Трейлер
Киноафиша Фильмы Привет, мама
6.6

Привет, мама

, 2023
Privet, mama
Россия / драма, комедия / 18+
Комедийная драма о взрослых сёстрах, чья мать пропала без вести
Трейлеры
Постер фильма Привет, мама
6.6
Привет, мама - Трейлер
Привет, мама  Трейлер

О фильме

Кире 38 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и ее дочерьми. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.

В ролях

Дарья Савельева
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Анфиса Кафтанова
Анфиса Кафтанова
Григорий Чабан
Григорий Чабан
Иля Малахова
Aleksandra Evdokiya Bakuradze
Leri Bakuradze
Ангелина Дебор
Роман Еникеев
Игорь Грабузов
Игорь Грабузов
Ilya Khetagurov
Mayya Lukina
Telefonistka
Режиссер Иля Малахова
Сценарист Иля Малахова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 5 августа 2023
Дата выхода
2 ноября 2023 Россия Reflexion Films
2 ноября 2023 Азербайджан
2 ноября 2023 Болгария
2 ноября 2023 Кыргызстан
2 ноября 2023 Молдавия
2 ноября 2023 Таджикистан
2 ноября 2023 Узбекистан

Где посмотреть фильм

START
Бюджет 43 000 000 RUR
Сборы в мире $9 958
Производство All Media, Forest Film
Другие названия
Privet, mama, Привет, мама

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Привет, мама - Трейлер
Привет, мама Трейлер
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Привет, мама - смотреть в онлайн-кинотеатре

Привет, мама

Новости о фильме

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