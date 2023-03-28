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Постер фильма Игра в Пусане
7.2
Игра в Пусане - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Игра в Пусане
7.2

Игра в Пусане

, 2023
Rebound
Южная Корея / драма, спорт / 18+
Спортивная драма о баскетболистах-неудачниках, которые смогли победить
Трейлеры
Постер фильма Игра в Пусане
7.2
Игра в Пусане - Дублированный трейлер
Игра в Пусане  Дублированный трейлер

О фильме

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю стремительного пути к успеху баскетбольной команды из Пусана. Кану предлагают тренировать школьную команду, которую скорее можно назвать «командой неудачников». Участие в первом же баскетбольном чемпионате заканчивается для команды полным провалом. Команда с треском вылетает из турнира. Что делать дальше? Сдаться или, стиснув зубы, начать тренироваться с утроенной энергией, поменяв тактику?

В ролях

Ан Джэ-хон
Kang Yang-hyeon
Кан Щин-чхоль
Ким Тхэк
Hong Soon-gyoo
Ли Щин-ён
Cheon Gi-beom
Чон Джин-ун
Bae Gyoo-hyeok
Чон Гон-джу
Jeong Kang-ho
Kim Min
Heo Jae-yoon
Ан Джихо
Jeong Jin-wook
Кан Э-сим
Principal's wife
Lee Hyeong-seok
Jin-wook's father
Yoon In-jo
Middle school player 2's mother
Режиссер Чан Хан-джун
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 февраля 2024
Премьера в мире 28 марта 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Россия Кинологистика
30 ноября 2023 Азербайджан
30 ноября 2023 Болгария
30 ноября 2023 Кыргызстан
30 ноября 2023 Молдавия
20 апреля 2023 Сингапур PG13
30 ноября 2023 Узбекистан
5 апреля 2023 Южная Корея 12
Сборы в мире $4 511 264
Производство Barunson E&A, Walk House Company, BA Entertainment
Другие названия
Rebound, Bật Bảng!, Rebound: Uma Nova Chance, Игра в Пусане, リバウンド, 魯蛇大翻身, Ribaundeu, 触底反弹

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Игра в Пусане - Дублированный трейлер
Игра в Пусане Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Игра в Пусане

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
В целом отзывы положительные. Сильные стороны: талантливый актёрский состав и интересный сюжет на основе реальной истории; мотивирующая подача и качественный дубляж. Зрители ждут показа на большом экране. Слабых сторон не выделяют. Фильм может подойти поклонникам биографических и мотивирующих историй и тем, кто ценит работу актёров. Общая оценка — положительная.
Саммари составлено ИИ на основе 11 отзывов.

Отзывы о фильме

Елена Мян 18 ноября 2023, 11:19
Очень ждем данный фильм, особенно в Казани.
По реальной истории- это всегда мотивация и позитив! Хороший каст актеров! По поводу озвучки-с этим… Читать дальше…
Ольга Лукьянова 17 ноября 2023, 15:47
Отличная мотивационная история, типа нашего «Движения вверх» и, конечно, высокие корейские красавцы, в одной из главных ролей даже k-pop айдол! Рекомендую.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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