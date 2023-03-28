Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю стремительного пути к успеху баскетбольной команды из Пусана. Кану предлагают тренировать школьную команду, которую скорее можно назвать «командой неудачников». Участие в первом же баскетбольном чемпионате заканчивается для команды полным провалом. Команда с треском вылетает из турнира. Что делать дальше? Сдаться или, стиснув зубы, начать тренироваться с утроенной энергией, поменяв тактику?
|30 ноября 2023
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По реальной истории- это всегда мотивация и позитив! Хороший каст актеров! По поводу озвучки-с этим… Читать дальше…