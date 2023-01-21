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Постер фильма Мое преступление
7.1
Мое преступление - Дублированный трейлер
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7.1

Мое преступление

, 2023
Mon crime
Франция / драма, детектив / 18+
Детективная драма Франсуа Озона об актрисе, убившей продюсера
Трейлеры
Постер фильма Мое преступление
7.1
Мое преступление - Дублированный трейлер
Мое преступление  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм основан на пьесе 1934 года Жоржа Берра и Луи Вернея, по которой уже были сняты американские фильмы «Истинное признание» (1937) и его римейк «Перекрести мое сердце» (1946), который был адаптирован Озоном для современного зрителя.

По признанию самого Озона, он хотел снять «феминистский фильм, разрушающий патриархат».

Озон не знал Надю Терешкевич до непосредственной работы с ней. Он проводил долгий кастинг, в которой приняло участие около 200 актрис. По словам постановщика, он хотел увидеть некую пропасть между тем, через что актриса на самом деле проходила в жизни, и той ролью, которую ей предстояло сыграть. Кроме того, фигура и внешний облик Нади созвучны эпохе.

В качестве наиболее ярких сцен режиссер назвал эпизод в зале суда, похожий на спектакль, где каждый играет свою роль, а присяжные — зрители, которые голосуют, убивать ее или нет.


Озон 20 лет назад снял фильмы-реконструкции «Восемь женщин» и «Потише». По его словам, эта картина завершила трилогию.

«Моё преступление» стало 23-м фильмом культового французского режиссера Франсуа Озона. Центральные роли воплотили на экране Надя Терешкевич и Изабель Юппер.

Первые кадры будущего проекта официально обнародовали на специальной презентации 23 ноября 2022 года. На представленных кадрах была запечатлена сцена судебного заседания с участием Нади Терешкевич («Вечно молодые») и Ребекки Мардер («Внебрачные связи»).

Съемки проходили в Париже.

Париж, 1930-е годы. Мадлен Вердье — молодая, красивая, но не слишком талантливая актриса на мели — обвиняется в убийстве известного продюсера. Суд оправдывает её благодаря подруге-адвокату Полин, и Мадлен ждёт новая жизнь в лучах славы и успеха. Пока всё тайное не становится явным.

В ролях

Изабель Юппер
Изабель Юппер
Odette Chaumette
Дэни Бун
Дэни Бун
Fernand Palmarède
Фабрис Лукини
Фабрис Лукини
Le juge Gustave Rabusset
Жан-Кристоф Буве
Жан-Кристоф Буве
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
M. Bonnard
Мишель Фо
Мишель Фо
Надя Терешкевич
Надя Терешкевич
Madeleine Verdier
Ребекка Мардер
Ребекка Мардер
Pauline Mauléon
Édouard Sulpice
André Bonnard
Режи Ласпаль
M. Brun
Оливье Брош
Léon Trapu, le greffier
Феликс Лефевр
Феликс Лефевр
Gilbert Raton
Режиссер Франсуа Озон
Сценарист Франсуа Озон, Philippe Piazzo, Жорж Берр, Луи Вернейль
Композитор Филипп Ромби
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 июня 2023
Премьера в мире 21 января 2023
Дата выхода
22 июня 2023 Россия A-One Films, RWV Film
12 октября 2023 Австралия
4 августа 2023 Азербайджан
2 ноября 2023 Аргентина
4 августа 2023 Болгария
6 июля 2023 Бразилия 12
30 августа 2024 Великобритания
18 мая 2023 Венгрия
12 декабря 2024 Гватемала
6 июля 2023 Германия
1 июня 2023 Греция
14 марта 2024 Дания
11 июля 2024 Израиль All
28 апреля 2023 Испания
30 марта 2023 Италия
6 июля 2023 Казахстан 18+
7 апреля 2023 Канада
8 сентября 2023 Литва N13
21 марта 2024 Мексика
4 августа 2023 Молдавия
16 марта 2023 Нидерланды 12
4 августа 2023 Норвегия 9
12 декабря 2024 Панама
4 августа 2023 Польша
31 августа 2023 Португалия
6 октября 2023 Румыния
4 августа 2023 Таджикистан
5 мая 2023 Турция 10+
4 августа 2023 Узбекистан
27 апреля 2023 Украина
25 августа 2023 Финляндия
8 марта 2023 Франция
7 декабря 2023 Черногория
7 сентября 2023 Швейцария 12
8 марта 2024 Швеция
1 сентября 2023 Эстония
3 ноября 2023 Япония
Бюджет €13 700 000
Сборы в мире $10 474 934
Производство Mandarin Films, FOZ, Gaumont
Другие названия
Mon crime, The Crime Is Mine, Ese crimen es mío, Mein fabelhaftes Verbrechen, Brottet är mitt, Mi Crimen, O Crime é Meu, Zločin je moj, Bűnös vagyok, Det var jeg!, El meu crim, Ese crimen es mio, Ha'Peshah Kou'lo Shelli, Jeg er morderen!, Madeleine, Minu kuritegu, Moja zbrodnia, Mon Crime - La colpevole sono io, My Crime, Rikos on minun, Suç Bende, Το έγκλημά μου, Мій злочин, Моё преступление, 我的罪行, 私がやりました, 罪美人

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 27 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1687 В жанре «драма»  761 В жанре «детектив»  36 В фильмах Франции  110 В фильмах 2023 года  92
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мое преступление - Дублированный трейлер
Мое преступление Дублированный трейлер
Мое преступление - Трейлер с субтитрами
Мое преступление Трейлер с субтитрами
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Отзывы зрителей о фильме Мое преступление

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: театроподобная подача, яркая легкая атмосфера; остроумный, ироничный сюжет; хорошие актёры; постановка с явным вкусом. Слабые стороны: явных недостатков в отзывах не отмечено. Общая оценка зрителей — положительная. Фильм подойдёт любителям ироничного сюжета, театральной эстетики и европейского кино 80-х, ценителям музыкальных мотивов.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

Екатерина Шаркова 6 июля 2023, 11:08
В хорошем смысле напоминает театральную постановку, яркий, легкий, в 80е годы французское кино (кажется этот жанр называется музыкальная комедия)… Читать дальше…
elvira23 24 июня 2023, 19:25
Отличный ироничный фильм. Остроумный сюжет, прекрасные актеры, снят с большим вкусом. Понравился!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона
21 июля 2023 15:00 Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона На этой неделе стриминги предлагают наказать преступников, найти украденное колье, предотвратить террористическую атаку и предаться воспоминаниям о любви. 
В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление»
5 июня 2023 11:36 В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» Картина о молодой актрисе, которую обвиняют в убийстве.
Молодая актриса избегает наказания за убийство в трейлере комедии Франсуа Озона «Мое преступление»
13 января 2023 15:12 Молодая актриса избегает наказания за убийство в трейлере комедии Франсуа Озона «Мое преступление» Картина официально появится в российских кинотеатрах.
Франсуа Озон опубликовал первый кадр из своего нового фильма «Мое преступление»
23 ноября 2022 14:00 Франсуа Озон опубликовал первый кадр из своего нового фильма «Мое преступление» Также оглашена дата премьеры.

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