Фильм основан на пьесе 1934 года Жоржа Берра и Луи Вернея, по которой уже были сняты американские фильмы «Истинное признание» (1937) и его римейк «Перекрести мое сердце» (1946), который был адаптирован Озоном для современного зрителя.

По признанию самого Озона, он хотел снять «феминистский фильм, разрушающий патриархат».

Озон не знал Надю Терешкевич до непосредственной работы с ней. Он проводил долгий кастинг, в которой приняло участие около 200 актрис. По словам постановщика, он хотел увидеть некую пропасть между тем, через что актриса на самом деле проходила в жизни, и той ролью, которую ей предстояло сыграть. Кроме того, фигура и внешний облик Нади созвучны эпохе.

В качестве наиболее ярких сцен режиссер назвал эпизод в зале суда, похожий на спектакль, где каждый играет свою роль, а присяжные — зрители, которые голосуют, убивать ее или нет.



Озон 20 лет назад снял фильмы-реконструкции «Восемь женщин» и «Потише». По его словам, эта картина завершила трилогию.

«Моё преступление» стало 23-м фильмом культового французского режиссера Франсуа Озона. Центральные роли воплотили на экране Надя Терешкевич и Изабель Юппер.

Первые кадры будущего проекта официально обнародовали на специальной презентации 23 ноября 2022 года. На представленных кадрах была запечатлена сцена судебного заседания с участием Нади Терешкевич («Вечно молодые») и Ребекки Мардер («Внебрачные связи»).

Съемки проходили в Париже.