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Принцесса и Руна времени
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Princezna zakletá v case

Принцесса и Руна времени, 2020

2020 / Чехия
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О фильме

Принцесса Елена раз за разом просыпается в свой двадцатый день рождения, зная, что она должна убить злую ведьму, которая прокляла её, или найти настоящую любовь. Ведь если она этого не сделает, королевство будет разрушено тёмной бурей, как это уже случалось несколько раз. К счастью, принцесса защищена магической руной, которую в детстве наложил её придворный алхимик. Однако защита ослабевает, и в конечном итоге руна и вовсе уничтожается ведьмой. У принцессы остался последний шанс спасти себя и королевство. Елена и её друзья должны найти в своих сердцах мужество и быть готовыми пожертвовать всем, чтобы противостоять древнему проклятию.

Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 сентября 2023
Премьера в мире 28 сентября 2023
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Петр Кубик
В ролях
Наталия Джермани
Марек Ламбора
Элишка Крженкова
Мартин Дейдар
Иржи Дворжак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Принцесса и Руна времени 1 постер
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