Принцесса и Руна времени, 2020

Принцесса Елена раз за разом просыпается в свой двадцатый день рождения, зная, что она должна убить злую ведьму, которая прокляла её, или найти настоящую любовь. Ведь если она этого не сделает, королевство будет разрушено тёмной бурей, как это уже случалось несколько раз. К счастью, принцесса защищена магической руной, которую в детстве наложил её придворный алхимик. Однако защита ослабевает, и в конечном итоге руна и вовсе уничтожается ведьмой. У принцессы остался последний шанс спасти себя и королевство. Елена и её друзья должны найти в своих сердцах мужество и быть готовыми пожертвовать всем, чтобы противостоять древнему проклятию.