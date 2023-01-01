Почти как все, 2022

Из-за несчастного случая Дима с детства прикован к инвалидной коляске. Несмотря на ограничения, он активно занимается творчеством, пишет музыку и получает награды. Но эта реализация и успех не делают его счастливым человеком.

Однажды мама уезжает в командировку, а за Димой остается присматривать его тетя Тина — молодая и немного легкомысленная. Вскоре неожиданно объявляется давний друг детства Димы — Айсен, который предлагает ему устроить незабываемый уик-энд и обещает показать Диме настоящую «взрослую жизнь».