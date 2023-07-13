Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Джонни
3.7
Джонни - Трейлер
Киноафиша Фильмы Джонни
3.7

Джонни

, 2023
Dzhonni
Россия / комедия, музыка / 18+
Музыкальная комедия с Николаем Фоменко о трудностях в карьере рок-музыканта
Трейлеры
Постер фильма Джонни
3.7
Джонни - Трейлер
Джонни  Трейлер

Факты

О фильме

 

Постановщиком и сценаристом картины выступил Алексей Рыбин, который является основателем культового рок-коллектива «Кино». Это вторая режиссерская работа Рыбина, в 2016 году он представил на суд зрителей драму «Скоро все кончится» о простом труженике, который после знакомства с девушкой по вызову пересмотрел свои взгляды на жизнь.

Продюсером фильма выступил Игорь «Панкер» Гудков. Он принимал участие в запуске байопика «Король и Шут», который появился на «Кинопоиске» в 2023 году. Также Гудков уже работал с Рыбиным во время создания картины «Скоро все кончится».

Действие происходит в два исторических периода — в 1980-е годы и в наши дни. Повествование сосредотачивается на историях, основой которых стали события из жизни известного гитариста, рок-музыканта и фронтмена группы «Зоопарк» Майка Науменко. Картина посвящена музыкантам, которые были идолами рок-музыки своего поколения.

Несмотря на то что персонажа зовут Женя (но чаще он называет себя Джонни), образ Науменко легко считывается. Молодой рок-музыкант, следуя за своей мечтой стать артистом, сталкивается с чередой трудностей. По словам исполнителя главной роли Николая Фоменко, это рассказ о том, как его герой не может поместиться в окружающее пространство.

Николай Фоменко согласился работать над проектом сразу же, как только прочитал сценарий. Любопытно, что специально для образа он поправился на 15 килограммов.

В картине используются кавер-версии песен Майка Науменко. В качестве композитора заявлен знаменитый музыкант и лидер рок-групп Tequilajazzz и Zorge Евгений Федоров.

Съемки закончились в июле 2020 года в Северной столице.

Премьера планировалась весной 2021 года, но релиз пришлось отложить на 2 года. В итоге возможность посмотреть новую работу Рыбина с Фоменко в главной роли представилась только в 2023 году.

Сначала проект был заявлен под рабочими названиями «Первый» и «Уездный город N», но незадолго до премьеры выяснилось, что в прокат картина выйдет под названием «Джонни».

Конец 1980-х. Молодой рок-музыкант сталкивается с разнообразными трудностями. Пройдя их, он остаётся собой, однако «остаться собой» означает отказаться от успеха и материальных благ.

В ролях

Николай Фоменко
Николай Фоменко
Андрей Дидик
Андрей Дидик
Светлана Бакулина
Светлана Бакулина
Егор Бакулин
Егор Бакулин
Мария Лопатина
Мария Лопатина
Anastasiya Bashkirova
Aleksey Frolov
Maksim Frolov
Богдан Псел
Ivan Zhukov
Режиссер Алексей Рыбин
Сценарист Алексей Рыбин
Композитор Evgeniy Fyodorov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 августа 2023
Премьера в мире 13 июля 2023
Дата выхода
13 июля 2023 Россия Cinemaus Studio
Производство Liga Film
Другие названия
Dzhonni, Джонни

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Джонни - Трейлер
Джонни Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше