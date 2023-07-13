Постановщиком и сценаристом картины выступил Алексей Рыбин, который является основателем культового рок-коллектива «Кино». Это вторая режиссерская работа Рыбина, в 2016 году он представил на суд зрителей драму «Скоро все кончится» о простом труженике, который после знакомства с девушкой по вызову пересмотрел свои взгляды на жизнь.

Продюсером фильма выступил Игорь «Панкер» Гудков. Он принимал участие в запуске байопика «Король и Шут», который появился на «Кинопоиске» в 2023 году. Также Гудков уже работал с Рыбиным во время создания картины «Скоро все кончится».

Действие происходит в два исторических периода — в 1980-е годы и в наши дни. Повествование сосредотачивается на историях, основой которых стали события из жизни известного гитариста, рок-музыканта и фронтмена группы «Зоопарк» Майка Науменко. Картина посвящена музыкантам, которые были идолами рок-музыки своего поколения.

Несмотря на то что персонажа зовут Женя (но чаще он называет себя Джонни), образ Науменко легко считывается. Молодой рок-музыкант, следуя за своей мечтой стать артистом, сталкивается с чередой трудностей. По словам исполнителя главной роли Николая Фоменко, это рассказ о том, как его герой не может поместиться в окружающее пространство.

Николай Фоменко согласился работать над проектом сразу же, как только прочитал сценарий. Любопытно, что специально для образа он поправился на 15 килограммов.

В картине используются кавер-версии песен Майка Науменко. В качестве композитора заявлен знаменитый музыкант и лидер рок-групп Tequilajazzz и Zorge Евгений Федоров.

Съемки закончились в июле 2020 года в Северной столице.

Премьера планировалась весной 2021 года, но релиз пришлось отложить на 2 года. В итоге возможность посмотреть новую работу Рыбина с Фоменко в главной роли представилась только в 2023 году.

Сначала проект был заявлен под рабочими названиями «Первый» и «Уездный город N», но незадолго до премьеры выяснилось, что в прокат картина выйдет под названием «Джонни».