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Проклятое наследие
Perpetrator
Проклятое наследие, 2023
2023 / Франция / США
Трейлер
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Жанр:
ужасы
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Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Дженнифер Ридер
В ролях
Мелани Либёрд
Крис Лоуэлл
Алисия Сильверстоун
Джош Байуотер
Казимер Джоллетт
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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Девушка-подросток переживает страшную метаморфозу в трейлере слэшера «Проклятое наследие»
Критики нарекли этот фильм «феминистским поп-артом».
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20 июля 2023 14:17
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