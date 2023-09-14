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Постер фильма Рассмеши меня
5.3
Рассмеши меня - Трейлер
Киноафиша Фильмы Рассмеши меня
5.3

Рассмеши меня

, 2023
Rassmeshi menya
Россия / комедия / 18+
Пять лиричных и комедийных историй о москвичах и гостях столицы
Трейлеры
Постер фильма Рассмеши меня
5.3
Рассмеши меня - Трейлер
Рассмеши меня  Трейлер

О фильме

Сборник из пяти смешных историй об обычных людях в необычных ситуациях, которые точно вас рассмешат! Тв-продюсер пытается устроиться на очень престижный канал. Комедия о парадоксах толерантности с Романом Поповым. Самый беззащитный слой населения в лице пенсионерки дает отпор телефонным мошенникам! В главной роли Галина Стаханова. В руки обычного дог-ситтера попадает непростая «корочка», исполняющая все желания без магии и волшебства. В главной роли Виктор Добронравов. Горе - Казанова приглашает на свадьбу всех трех любовниц. Не сговариваясь, они приходят отомстить в один и тот же день. В главной роли певица София Принц. Приезжая из Белгорода снимает блог про Москву и назначает встречу с гидом - коренным Москвичом, но все идет не по плану. Комедия про ожидания и реальность в «настоящей» Москве! 

В ролях

Галина Стаханова
Галина Стаханова
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Роман Попов
Роман Попов
Илья Хвостиков
Илья Хвостиков
Светлана Свибильская
София Принц
Ольга Никольская
Ольга Никольская
Лилия Константиниди
Лия Гончарова
Никита Фомин
Igor Kolesnikov
Режиссер Роман Клименко, Сергей Мачехо, Олег Попов, Анна Рокс
Сценарист Shamil Agaev, Роман Клименко, Сергей Мачехо, Petr Mytnik
Композитор Elisey Baranovskiy, Konstantin Gvozdkov, Ilya Sumin, Владислав Тирон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 октября 2023
Премьера в мире 14 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Россия Cinemaus Studio

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 577
Производство Студия Дмитрия Куповых "Свободное кино"
Другие названия
Rassmeshi menya, Рассмеши меня

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 11 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Рассмеши меня - Трейлер
Рассмеши меня Трейлер
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Рассмеши меня
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