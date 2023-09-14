Сборник из пяти смешных историй об обычных людях в необычных ситуациях, которые точно вас рассмешат! Тв-продюсер пытается устроиться на очень престижный канал. Комедия о парадоксах толерантности с Романом Поповым. Самый беззащитный слой населения в лице пенсионерки дает отпор телефонным мошенникам! В главной роли Галина Стаханова. В руки обычного дог-ситтера попадает непростая «корочка», исполняющая все желания без магии и волшебства. В главной роли Виктор Добронравов. Горе - Казанова приглашает на свадьбу всех трех любовниц. Не сговариваясь, они приходят отомстить в один и тот же день. В главной роли певица София Принц. Приезжая из Белгорода снимает блог про Москву и назначает встречу с гидом - коренным Москвичом, но все идет не по плану. Комедия про ожидания и реальность в «настоящей» Москве!