Рождество в подарок, 2022

Для десятилетней Кьяры каждое Рождество — это возможность увидеть своего любимого дедушку Лоренцо, владельца отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке не зимой, а в разгар лета. Они просят Лоренцо помочь рассказать Кьяре, что они расстаются. А у него самого дела не очень: приходится продавать отель из-за финансовых проблем. Задача непростая: как сообщить девочке такие новости? И тогда дедушка решает подарить внучке Рождество, когда его никто не ждёт. Ведь этот волшебный праздник способен творить чудеса!
|21 декабря 2023
|Россия
|ПилотКино
|21 декабря 2023
|Азербайджан
|21 декабря 2023
|Болгария
|21 декабря 2023
|Кыргызстан
|21 декабря 2023
|Молдавия
|17 января 2025
|Польша
|21 декабря 2023
|Узбекистан