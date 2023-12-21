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Improvvisamente Natale

Рождество в подарок, 2022

2022 / Италия
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О фильме

Для десятилетней Кьяры каждое Рождество — это возможность увидеть своего любимого дедушку Лоренцо, владельца отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке не зимой, а в разгар лета. Они просят Лоренцо помочь рассказать Кьяре, что они расстаются. А у него самого дела не очень: приходится продавать отель из-за финансовых проблем. Задача непростая: как сообщить девочке такие новости? И тогда дедушка решает подарить внучке Рождество, когда его никто не ждёт. Ведь этот волшебный праздник способен творить чудеса!

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 декабря 2023
Премьера в мире 21 декабря 2023
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Франческо Патьерно
В ролях
Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Виоланте Плачидо
Виоланте Плачидо
Лодо Гуэнци
Нино Фрассика
Анна Гальена
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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4.9 IMDb
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Постер фильма Рождество в подарок 2 постера
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