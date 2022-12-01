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Постер фильма Рождество в подарок
5.1
Рождество в подарок - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Рождество в подарок
5.1

Рождество в подарок

, 2022
Improvvisamente Natale
Италия / комедия / 18+
Трогательная итальянская комедия о зимнем празднике в разгар лета
Трейлеры
Постер фильма Рождество в подарок
5.1
Рождество в подарок - Дублированный трейлер
Рождество в подарок  Дублированный трейлер

О фильме

Для десятилетней Кьяры каждое Рождество — это возможность увидеть своего любимого дедушку Лоренцо, владельца отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке не зимой, а в разгар лета. Они просят Лоренцо помочь рассказать Кьяре, что они расстаются. А у него самого дела не очень: приходится продавать отель из-за финансовых проблем. Задача непростая: как сообщить девочке такие новости? И тогда дедушка решает подарить внучке Рождество, когда его никто не ждёт. Ведь этот волшебный праздник способен творить чудеса!

В ролях

Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Lorenzo
Виоланте Плачидо
Виоланте Плачидо
Alberta
Лодо Гуэнци
Giacomo
Нино Фрассика
Don Michele
Анна Гальена
Анна Гальена
Rosa
Антонио Катания
Антонио Катания
Mario
Сара Чокка
Сара Чокка
Chiara
Паоло Эндель
Franz
Michele Foresta
Otto
Глория Гвида
Claudia
Режиссер Франческо Патьерно
Сценарист Нери Паренти, Gianluca Bomprezzi, Federico Baccomo, Франческо Патьерно
Композитор Пино Донаджо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 декабря 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Дата выхода
21 декабря 2023 Россия ПилотКино
21 декабря 2023 Азербайджан
21 декабря 2023 Болгария
21 декабря 2023 Кыргызстан
21 декабря 2023 Молдавия
17 января 2025 Польша
21 декабря 2023 Узбекистан
Сборы в мире $7 013
Производство Notorious Pictures
Другие названия
Improvvisamente Natale, De Repente... É Natal, Świat Chiary, Рождество в подарок

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Рождество в подарок - Дублированный трейлер
Рождество в подарок Дублированный трейлер
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