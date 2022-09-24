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Постер фильма Марлоу
6.4
Марлоу - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Марлоу
6.4

Марлоу

, 2022
Marlowe
США / триллер / 18+
Триллер с Лиамом Нисоном о темной стороне Голливуда
Трейлеры
Постер фильма Марлоу
6.4
Марлоу - Дублированный трейлер
Марлоу  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является экранизацией романа Джона Бэнвилла «Черноглазая блондинка» 2014 года. Произведение написано в стиле нуар.

Мировая премьера триллера состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания) 24 сентября 2022 года. 

Съемки начались в ноябре 2021 года и проходили в Испании (Барселона) и Ирландии (Дублин). При этом по сценарию действие фильма происходит в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

Режиссером стал оскароносный Нил Джордан, получивший золотую статуэтку за лучший сценарий к фильму «Жестокая игра». Нил Джордан встал во главе творческого коллектива фильма в июне 2021 года. 

Филип Марлоу – литературный герой, которого придумал писатель Рэймонд Чандлер. Этому герою он посвятил целую серию произведений. В 1989 году писатель Роберт Б. Паркер решил возродить серию детективов о Марлоу. Он дописал несколько незаконченных историй Чандлера, в том числе роман Poodle Springs. Следующий автор, который решил написать свою версию расследования лос-анджелесского детектива, – Джон Бэнвилл. Собственно, по его сюжету и был снят фильм «Марлоу» 2022 года.

В других голливудских фильмах сыщика Марлоу воплощали в разное время Хамфри Богарт, Эллиотт Гулд, Джордж Монтгомери и Джеймс Гарнер. Последний играл в картине «Марлоу» 1969 года – экранизации романа «Младшая сестра». 

Легенда частного сыска, детектив Филип Марлоу переживает не лучшие времена. И тут появляется гламурная наследница легендарной голливудской актрисы, которая просит найти ее бывшего. Изначально простое дело заставляет сыщика с головой окунуться в закулисную жизнь Голливуда, - он оказывается под перекрестным огнем кинодивы и ее амбициозной дочки. Но поиск возлюбленного взбалмошной блондинки оказывается лишь малой частью большой загадки.

В ролях

Лиам Нисон
Лиам Нисон
Филип Марлоу
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Клэр Кавендиш
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Dorothy Quincannon
Адевале Акинойе-Агбаже
Адевале Акинойе-Агбаже
Колм Мини
Колм Мини
Brenda Rawn
Office Secretary
Алан Молони
Office Boss
Стелла Стокер
Стелла Стокер
Hilda
Франсуа Арно
Nico Peterson
Даррелл Д’Силва
Даррелл Д’Силва
Старик
Иэн Харт
Иэн Харт
Det. Joe Green
Ким ДеЛонги
Ким ДеЛонги
Broad with the Cigarette
Режиссер Нил Джордан
Сценарист Уильям Монахэн, Нил Джордан, Джон Бэнвилл
Композитор Дэвид Холмс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 февраля 2023
Премьера в мире 24 сентября 2022
Дата выхода
23 февраля 2023 Россия Парадиз
18 мая 2023 Австралия MA 15+
23 февраля 2023 Бахрейн
16 февраля 2023 Германия 12
22 июня 2023 Греция
9 марта 2023 Израиль 12
12 мая 2023 Испания 12
16 февраля 2023 Казахстан 16+
15 февраля 2023 Канада
23 февраля 2023 Катар
23 февраля 2023 Кувейт
16 февраля 2023 Кыргызстан 16+
15 февраля 2023 Нидерланды 16
23 февраля 2023 ОАЭ 18TC
16 февраля 2023 Пуэрто-Рико R
15 февраля 2023 США R
23 февраля 2023 Саудовская Аравия
13 апреля 2023 Сербия
23 февраля 2023 Узбекистан 18+
15 февраля 2023 Франция TP
13 апреля 2023 Хорватия
13 апреля 2023 Черногория
7 апреля 2023 ЮАР
21 марта 2024 Южная Корея 15
16 июня 2023 Япония PG12

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет €22 300 000
Сборы в мире $6 377 603
Производство Parallel Film Productions, Hills Productions AIE, Davis Films
Другие названия
Marlowe, Марлоу, Sombras de un crimen, Detective Marlowe, Détective Marlowe, Detektiv Marlowe, Detektyw Marlowe, Marlou, Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa, Sombras de um Crime, Ta'aloumat Ha'Blondinit Shkhorat Ha'Ei'na'yim, Ντετέκτιβ Μάρλοου, Детектив Марлоу, 말로, 丑闻喋血, 探偵マーロウ, 神探营救, 马洛, מארלו, מרלו

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 33 голоса
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2901 В жанре «триллер»  581 В фильмах США  1753 В фильмах 2022 года  118
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Марлоу - Дублированный трейлер
Марлоу Дублированный трейлер
Марлоу - Трейлер
Марлоу Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Филип Марлоу [после того, как избил двух громил] Чёрт возьми!
[берёт стул и ударяет одного из них по голове]
Филип Марлоу Я слишком стар для этой ерунды!

Отзывы о фильме

jkkj2000 28 февраля 2023, 21:32
Не тратьте время, пересмотрите, в … 7й раз, LA Confidential. Если вы только не клинический любитель ретро и Лиама Нисона )))) как я
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Марлоу - смотреть в онлайн-кинотеатре

Марлоу

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