Фильм является экранизацией романа Джона Бэнвилла «Черноглазая блондинка» 2014 года. Произведение написано в стиле нуар.

Мировая премьера триллера состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания) 24 сентября 2022 года.

Съемки начались в ноябре 2021 года и проходили в Испании (Барселона) и Ирландии (Дублин). При этом по сценарию действие фильма происходит в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

Режиссером стал оскароносный Нил Джордан, получивший золотую статуэтку за лучший сценарий к фильму «Жестокая игра». Нил Джордан встал во главе творческого коллектива фильма в июне 2021 года.

Филип Марлоу – литературный герой, которого придумал писатель Рэймонд Чандлер. Этому герою он посвятил целую серию произведений. В 1989 году писатель Роберт Б. Паркер решил возродить серию детективов о Марлоу. Он дописал несколько незаконченных историй Чандлера, в том числе роман Poodle Springs. Следующий автор, который решил написать свою версию расследования лос-анджелесского детектива, – Джон Бэнвилл. Собственно, по его сюжету и был снят фильм «Марлоу» 2022 года.

В других голливудских фильмах сыщика Марлоу воплощали в разное время Хамфри Богарт, Эллиотт Гулд, Джордж Монтгомери и Джеймс Гарнер. Последний играл в картине «Марлоу» 1969 года – экранизации романа «Младшая сестра».