Мальдивы подождут, 2023

По словам режиссера, идея сюжета появилась из фильма 2008 года «Это развод» с Мэг Райан. В картине супруга также ловит бросающего ее супруга и приматывает его скотчем к стулу.

В основу сценария Михаила Погосова легла другая история — пьеса Аршо Арутюняна «Скотч и виски». По словам сценариста, когда он увидел эту пьесу, ему показалось, что идея, заложенная там, может превратиться в легкий фильм с большим смыслом. Фильм о борьбе за любовь, которая выходит на первое место, потому что жить без любви невозможно абсолютно, без нее теряется смысл существования.

Одним из новичков съемочной команды стал продюсер Алексей Никифоров. По его словам, вместе с этим проектом он хотел продемонстрировать, что многие неприятные ситуации в жизни проще решать при помощи юмора и позитива.

Продюсер фильма Аргишти Алоян всегда мечтал создать фильм легкий, жанровый, но который заставил бы задуматься о важных вещах. Эта мечта воплотилась в данной работе, ведь помимо смешных моментов, здесь присутствует очень злободневная тема — отношений между близкими людьми, которые зашли в тупик.

Изначально проект назывался «Скотч и Виски».