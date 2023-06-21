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Постер фильма Мальдивы подождут
5.7
Мальдивы подождут - Трейлер
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5.7

Мальдивы подождут

, 2023
Maldivy podozhdut
Россия / комедия / 18+
Комедия, в которой героиня Полины Максимовой пытается сохранить свой брак
Трейлеры
Постер фильма Мальдивы подождут
5.7
Мальдивы подождут - Трейлер
Мальдивы подождут  Трейлер

Факты

О фильме

По словам режиссера, идея сюжета появилась из фильма 2008 года «Это развод» с Мэг Райан. В картине супруга также ловит бросающего ее супруга и приматывает его скотчем к стулу.

В основу сценария Михаила Погосова легла другая история — пьеса Аршо Арутюняна «Скотч и виски». По словам сценариста, когда он увидел эту пьесу, ему показалось, что идея, заложенная там, может превратиться в легкий фильм с большим смыслом. Фильм о борьбе за любовь, которая выходит на первое место, потому что жить без любви невозможно абсолютно, без нее теряется смысл существования.

Одним из новичков съемочной команды стал продюсер Алексей Никифоров. По его словам, вместе с этим проектом он хотел продемонстрировать, что многие неприятные ситуации в жизни проще решать при помощи юмора и позитива.

Продюсер фильма Аргишти Алоян всегда мечтал создать фильм легкий, жанровый, но который заставил бы задуматься о важных вещах. Эта мечта воплотилась в данной работе, ведь помимо смешных моментов, здесь присутствует очень злободневная тема — отношений между близкими людьми, которые зашли в тупик.

Изначально проект назывался «Скотч и Виски».

Денис и Ева - счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он - отличный фотограф.  В быту все хорошо - ведь оба неплохо зарабатывают. Правда,  в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах - есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение - муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру и не добавил суматохи к «семейной терапии». 

В ролях

Полина Максимова
Полина Максимова
Eva Korolyova
Роман Маякин
Роман Маякин
Denis Korolyov
Яна Кошкина
Яна Кошкина
Kristina
Роман Курцын
Роман Курцын
Ivan
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Veniamin Titin
Карина Зверева
Карина Зверева
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Nachalnik sluzhby bezopasnosti
Николай Наумов
Николай Наумов
Сергей Степин
Сергей Степин
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Алина Алексеева
Алина Алексеева
Alyona
Мария Горбань
Мария Горбань
Anzhela Markovna
Режиссер Анарио Мамедов
Сценарист Михаил Погосов
Композитор Sergey Dudakov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 августа 2023
Премьера в мире 21 июня 2023
Дата выхода
21 июня 2023 Россия Наше кино
22 июня 2023 Казахстан 16+
Бюджет 85 000 000 RUR
Сборы в мире $630 197
Производство MMK
Другие названия
Maldivy podozhdut, Мальдивы подождут, Скотч & Виски

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 26 голосов
4.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3498 В жанре «комедия»  961 В фильмах России  573 В фильмах 2023 года  223
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Мальдивы подождут - Трейлер
Мальдивы подождут Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Мальдивы подождут

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы смешанные. Сильные стороны: добрый посыл, подходящий юмор, хорошая игра актёров. Некоторые оценки достигают около 8 баллов. Слабые стороны: сюжет незавершён, режиссура слабая, часть зрителей ушла на середине. Фильм подойдёт любителям лёгкой комедии и семейного просмотра; для тех, кто ждёт глубокой драматургии, он не подходит.
Саммари составлено ИИ на основе 16 отзывов.

Отзывы о фильме

Марина Пурахина (Щукина) 30 июня 2023, 23:22
Понравился! Мораль правильная, от добра, добра не ищут. Когда рядом умная, красивая, успешная! И в сравнение тупенькая, с накаченными губками, скулами содержанка...
Александр Шибанов 22 июня 2023, 21:42
Мне фильм "зашел", понравился. Ставлю 8 баллов.
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