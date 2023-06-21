Мальдивы подождут, 2023

По словам режиссера, идея сюжета появилась из фильма 2008 года «Это развод» с Мэг Райан. В картине супруга также ловит бросающего ее супруга и приматывает его скотчем к стулу.
В основу сценария Михаила Погосова легла другая история — пьеса Аршо Арутюняна «Скотч и виски». По словам сценариста, когда он увидел эту пьесу, ему показалось, что идея, заложенная там, может превратиться в легкий фильм с большим смыслом. Фильм о борьбе за любовь, которая выходит на первое место, потому что жить без любви невозможно абсолютно, без нее теряется смысл существования.
Одним из новичков съемочной команды стал продюсер Алексей Никифоров. По его словам, вместе с этим проектом он хотел продемонстрировать, что многие неприятные ситуации в жизни проще решать при помощи юмора и позитива.
Продюсер фильма Аргишти Алоян всегда мечтал создать фильм легкий, жанровый, но который заставил бы задуматься о важных вещах. Эта мечта воплотилась в данной работе, ведь помимо смешных моментов, здесь присутствует очень злободневная тема — отношений между близкими людьми, которые зашли в тупик.
Изначально проект назывался «Скотч и Виски».
Денис и Ева - счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он - отличный фотограф. В быту все хорошо - ведь оба неплохо зарабатывают. Правда, в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах - есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение - муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру и не добавил суматохи к «семейной терапии».
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