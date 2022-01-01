Крецул, 2022

Фильм расскажет о событиях, произошедших в жизни Олега Крецула с 1997 года по 2001 год. В 1997 ему было 22 года, уже как 12 лет он занимался дзюдо, подавал большие надежды, был чемпионом СССР среди юниоров, мастером спорта международного класса, участником олимпиады в Атланте, вице-чемпионом Европы. В этом же году спустя несколько дней после свадьбы Олег Крецул попадает в страшную автомобильную аварию, в которой погибает его молодая жена и ее брат, а сам Олег выживает, но навсегда теряет зрение. До возвращения в большой спорт пройдут еще тяжелых четыре года, в течение которых он возвращается к тренировкам, но получает череду отказов от спортивных организаций. Когда от Олега отказался тренер, с которым они проработали 10 лет, потому что он не знал как дальше работать со слепым спортсменом, Олега стал тренировать его старый друг Виталий Глигор, с которым они заново учились вместе покорять спортивный Олимп. Они начинают постепенно выигрывать один за другим международные конкурсы и в итоге в 2001 году Олега приглашают в паралимпийскую сборную России.