На экране так и не показали: Секс-машину из «От заката до рассвета» зрители обожают, но сперва с пистолетом между ног щеголял Бандерас

Если вы хоть раз видели «От заката до рассвета», вы точно помните парня по прозвищу Секс-Машина — того самого с кобурой, где обычно ее не носят. Его знаменитое «оружие» — револьвер, спрятанный в ширинке, — стало одним из самых безумных гэгов в карьере Роберта Родригеса. Но мало кто знает: этот нелепый реквизит появился еще до битвы с вампирами.

Впервые металлическая пушка в районе паха промелькнула в другом фильме Родригеса — «Отчаянный» (Desperado, 1995) с Антонио Бандерасом. Там «ствол в штанах» так и остался лишь забавной шуткой, ведь сцену вырезали. Но режиссер не стал отказываться от глупой, но смешной идеи. Он клятвенно пообещал себе однажды вписать «пистолет-ширинку» куда-нибудь всерьез.

Так появился Секс-Машина — персонаж, сыгранный мастером спецэффектов и актером Томом Савини. По сюжету его герой достает «гульфик-револьвер» прямиком из ширинки, чтобы отстреливать кровососов в баре «Крученая грудь».

Сам реквизит — полностью бутафорский: алюминиевый макет без настоящих механизмов. Но с важной деталью — пружинный механизм, который «выстреливает» ствол наружу. Родригес ржал над этой конструкцией так громко, что позже нашел ей еще несколько применений. Например, в «Мачете убивает» (2013) пушку-ширинку нацепила уже София Вергара (у которой, на секундочку, огнестрельной была даже грудь!) — так что традиция жива.

Секс-машина стал символом безбашенного юмора Родригеса, который не стесняется в каждом фильме подмигнуть зрителю: даже в борьбе с вампирами место для пошлой шутки найдется!

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