Картина является первым фильмом, выпущенным продюсерской компанией с красивым названием «Блеск и гибель».

По атмосфере и стилю фильм напоминает «Семейный ужин» Питера Хенгля, который также был представлен на фестивале австрийского кино в Граце «Диагональ» в 2022 году.

Премьера состоялась на фестивале австрийского кино в Граце «Диагональ» 23 марта 2023 года.

Съемки проходили в течение 33 дней, с 13 июля по 26 августа 2021 года, в Вене и Нижней Австрии.