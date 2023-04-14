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Постер фильма Заклятье. Дом тьмы
4.7
Заклятье. Дом тьмы - Дублированный финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Заклятье. Дом тьмы
4.7

Заклятье. Дом тьмы

, 2023
Heimsuchung
Австрия / ужасы / 18+
Фильм ужасов о родовом проклятье, нависшем над маленькой девочкой
Трейлеры
Постер фильма Заклятье. Дом тьмы
4.7
Заклятье. Дом тьмы - Дублированный финальный трейлер
Заклятье. Дом тьмы  Дублированный финальный трейлер

Факты

О фильме

Картина является первым фильмом, выпущенным продюсерской компанией с красивым названием «Блеск и гибель».

По атмосфере и стилю фильм напоминает «Семейный ужин» Питера Хенгля, который также был представлен на фестивале австрийского кино в Граце «Диагональ» в 2022 году.

Премьера состоялась на фестивале австрийского кино в Граце «Диагональ» 23 марта 2023 года.

Съемки проходили в течение 33 дней, с 13 июля по 26 августа 2021 года, в Вене и Нижней Австрии.

После аварии родители решают отправить маленькую Ханну пожить за городом, в доме бабушки. Но там девочка начинает вести себя странно. По ночам она разговаривает и играет с подругой, которую не видит никто, кроме нее. Ее мама начинает подозревать, что виной тому – семейное проклятье, о котором ей в детстве рассказывала ее мать. Чтобы спасти дочь ей придется вернуться в прошлое и разгадать тайну дома, где живет настоящее зло.

В ролях

Корнелия Иванкан
Корнелия Иванкан
Michi
Лола Хербст
Hanna
Лукас Туртур
Лукас Туртур
Alex
Хайнц Трикснер
Хайнц Трикснер
Peppi
Франциска Рик
Франциска Рик
unheimliche Frau
Инге Маукс
Gerti
Gisela Salcher
Agnes
Кристоф Ф. Круцлер
Herr Karras
Iva Höpperger
kleine Michi
Gerald Walsberger
Polizist
Режиссер Ахмед Абдель-Салам
Сценарист Ахмед Абдель-Салам
Композитор Дэниэл Хельмер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 сентября 2023
Премьера в мире 14 апреля 2023
Дата выхода
8 июня 2023 Россия Экспонента
14 апреля 2023 Австрия
8 июня 2023 Казахстан 16+
8 июня 2023 Кыргызстан 16+
8 июня 2023 Узбекистан 18+
Сборы в мире $327 506
Производство Glitter & Doom Filmproduktion, Prisma Film- und Fernsehproduktion
Другие названия
Heimsuchung, Demônios do Passado, Smother, Заклятье. Дом тьмы

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 27 голосов
4.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3874 В жанре «ужасы»  495 В фильмах Австрии  13 В фильмах 2023 года  262
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Заклятье. Дом тьмы - Дублированный финальный трейлер
Заклятье. Дом тьмы Дублированный финальный трейлер
Заклятье. Дом тьмы - Дублированный трейлер
Заклятье. Дом тьмы Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Заклятье. Дом тьмы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы сосредоточены на теме материнской зависимости и семейной динамики: мать-алкоголичка и дочь, отсутствие отца. По отзывам, фильм не ужасающий, а психологическая драма с акцентом на отношениях, а не на эффектной подаче. Сильная сторона — проработка семейной проблематики; слабость — возможное эмоциональное напряжение и риск морального вреда у части зрителей. Подойдёт тем, кто интересуется психологией семьи и драмой.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

Антон Ворончихин 20 июня 2023, 10:01
Если хотите посмотреть кино про мать алкоголичку, которую должны уже давно лишить родительских прав, отца слабоумного, который не берет трубки и не… Читать дальше…
Анна Семёнова 8 июня 2023, 22:59
Фильм далеко не ужас. Скорее психология отношений матери алкоголички которая пытается справится с вредной привычкой и ее дочерью
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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