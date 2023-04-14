Картина является первым фильмом, выпущенным продюсерской компанией с красивым названием «Блеск и гибель».
По атмосфере и стилю фильм напоминает «Семейный ужин» Питера Хенгля, который также был представлен на фестивале австрийского кино в Граце «Диагональ» в 2022 году.
Премьера состоялась на фестивале австрийского кино в Граце «Диагональ» 23 марта 2023 года.
Съемки проходили в течение 33 дней, с 13 июля по 26 августа 2021 года, в Вене и Нижней Австрии.
После аварии родители решают отправить маленькую Ханну пожить за городом, в доме бабушки. Но там девочка начинает вести себя странно. По ночам она разговаривает и играет с подругой, которую не видит никто, кроме нее. Ее мама начинает подозревать, что виной тому – семейное проклятье, о котором ей в детстве рассказывала ее мать. Чтобы спасти дочь ей придется вернуться в прошлое и разгадать тайну дома, где живет настоящее зло.
|8 июня 2023
|Россия
|Экспонента
|14 апреля 2023
|Австрия
|8 июня 2023
|Казахстан
|16+
|8 июня 2023
|Кыргызстан
|16+
|8 июня 2023
|Узбекистан
|18+