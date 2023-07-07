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Постер фильма Кентавр
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7.9

Кентавр

, 2023
Kentavr
Россия / драма, триллер / 18+
Триллер с Юрой Борисовым об опасностях, притаившихся в ночи
Трейлеры
Постер фильма Кентавр
7.9
Кентавр - Трейлер
Кентавр  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссером выступил Кирилл Кемниц — для него «Кентавр» стал первой большой работой в кино. До этого он снимал короткометражные ленты (например, «Блэкаут» с Лукерьей Ильяшенко, Данилой Якушевым и Григорием Зельцером в главных ролях), а также принимал участие в создании проекта «Zомби каникулы».

Авторы проекта отметили, что в качестве референсов ориентировались на такие остросюжетные ленты, как «Текст» Клима Шипенко с Александром Петровым и «Брат» Алексея Балабанова с ныне покойным Сергеем Бодровым – младшим.

Все события в фильме происходят в течение одной ночи.

Среди продюсеров значится Илья Найшуллер, который является автором проектов «Никто» и «Хардкор». По словам создателей картины, около 25 минут в картине занимает «убойный найшуллеровский экшен».

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

В ролях

Юра Борисов
Юра Борисов
Aleksandr
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Liza
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Kovalev
Григорий Верник
Григорий Верник
Mazhor
Арина Горбачёва
Арина Горбачёва
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Zakazchitsa
Иван Мамонов
Nikolay
Олег Евтеев
Олег Евтеев
DPS-nik
Timofei Fyodorov
Passazhir-kommandirovochnyy
Алексей Медведев
Алексей Медведев
DPS-nik Sokolov
Кирилл Мелехов
Кирилл Мелехов
Byk
Режиссер Кирилл Кемниц
Сценарист Михаил Зубко
Композитор Даша Чаруша
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 сентября 2023
Премьера в мире 7 июля 2023
Дата выхода
13 июля 2023 Россия Атмосфера Кино
13 июля 2023 Азербайджан
13 июля 2023 Болгария
13 июля 2023 Казахстан 18+
13 июля 2023 Кыргызстан 16+
13 июля 2023 Молдавия
13 июля 2023 Таджикистан
13 июля 2023 Узбекистан 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 110 000 000 RUR
Сборы в мире $1 262 145
Производство ID Production, Versus Pictures
Другие названия
Kentavr, Centaur, Кентавр, 惊魂出租车

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 210 голосов
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  426 В жанре «драма»  189 В жанре «триллер»  80 В фильмах России  14 В фильмах 2023 года  20
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Кентавр - Трейлер
Кентавр Трейлер
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Наша рецензия

Ночная жизнь Юры Борисова.
Ночная жизнь Юры Борисова. Кентавр – мифологическое существо с головой и торсом человека и ногами лошади. В разных легендах может выступать как противником человека, так и его другом, часто наставником. Вот эта двойственность трактовок, а также выражение, что автомобиль – это железный конь, наверное, и объясняют название нового российского триллера «Кентавр». Герой Юры Борисова – таксист. Предпочитает работать по ночам, о чем сообщает первому же пассажиру, которого он за минуту…

Отзывы зрителей о фильме Кентавр

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Кентавр — напряжённый российский триллер с удачной игрой Борисова и Талызиной и атмосферой ночного города. Сильные стороны: запутанный сюжет, качественные визуальные решения и сцены погони, выразительные диалоги. Слабые стороны: к концу заметен перебор экшна и неубедительная развязка, местами сюжет становится монотонным. В целом фильм получает положительную оценку; он подойдёт любителям триллеров и психологических драм, ценящим напряжение и непредсказуемость.
Саммари составлено ИИ на основе 112 отзывов.

Отзывы о фильме

garbuzova.anzhelicka 13 июля 2023, 15:33
Сходила и не пожалела. Учащённое сердцебиение,было весь фильм 😄 Благодарю за такой прекрасный фильм ♥
gamingstarwars5 13 июля 2023, 18:24
Фильм до последнего держал в напряжении.
Лично мне фильм понравился.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Кентавр - смотреть в онлайн-кинотеатре

Кентавр

Новости о фильме

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