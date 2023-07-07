Режиссером выступил Кирилл Кемниц — для него «Кентавр» стал первой большой работой в кино. До этого он снимал короткометражные ленты (например, «Блэкаут» с Лукерьей Ильяшенко, Данилой Якушевым и Григорием Зельцером в главных ролях), а также принимал участие в создании проекта «Zомби каникулы».

Авторы проекта отметили, что в качестве референсов ориентировались на такие остросюжетные ленты, как «Текст» Клима Шипенко с Александром Петровым и «Брат» Алексея Балабанова с ныне покойным Сергеем Бодровым – младшим.

Все события в фильме происходят в течение одной ночи.

Среди продюсеров значится Илья Найшуллер, который является автором проектов «Никто» и «Хардкор». По словам создателей картины, около 25 минут в картине занимает «убойный найшуллеровский экшен».