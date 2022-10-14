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Постер фильма Восставшая из ада
4.3
Восставшая из ада - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Восставшая из ада
4.3

Восставшая из ада

, 2022
The Accursed
США / ужасы / 18+
Винтажный хоррор в стиле 1970-х о сложных взаимоотношениях матери и дочери
Трейлеры
Постер фильма Восставшая из ада
4.3
Восставшая из ада - Дублированный трейлер
Восставшая из ада  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Алексис Нэп и Кайлани Нэп являются матерью и дочерью в реальной жизни, как и в фильме.

Режиссер Кевин Льюис сообщил, что воодушевился, прочитав сценарий Роба Кеннеди. Он подумал, что первые семь страниц истории могли бы быть отдельным фильмом, и решил создать темнее и зловещее действо на экране. Постановщик давно вынашивал идею создать винтажный хоррор в стиле 70-х.

Кевин Льюис отметил, что ему близка тема взаимоотношений матери и ребенка, поскольку он сам заботится о своей 91-летней родительнице. 

В фильме используется немало визуальных эффектов, которые помогают создать волнующие и тревожные образы. Например, для того чтобы показать руку во рту, использовался протез, на который наложили спецэффекты. Для режиссера было важно сделать эффекты как можно более реалистичными. Ему не нравится, что многие фильмы увязают в графике и это похоже на выставку компьютерных возможностей.

Съемки картины проходили в Саванне, американский штат Джорджия. 

После самоубийства матери Элли возвращается в родной дом. Девушка разбирает вещи и мучается чувством вины, что бросила мать и не общалась с ней, и начинает явственно ощущать присутствие покойной. Когда она получает предложение поработать несколько дней сиделкой у парализованной женщины, пока ту не заберут в больницу, то с радостью хватается за возможность уехать из дома. Элли прибывает на место и приступает к работе, даже не подозревая, что её подопечная одержима демоном.

В ролях

Сара Грэй
Сара Грэй
Elly
Мег Фостер
Мег Фостер
Ms. Ambrose
Сара Дюмон
Сара Дюмон
Beth
Мина Сувари
Мина Сувари
Alma
Алексис Нэп
Алексис Нэп
Mary Lynn
Kailani Knapp
Sadie
Jennifer Silverstein
Elly's Mom
Jennifer Silverstein
Elly's Mom
Трой Джеймс
The Demon
Шерман Огастас
Officer Green
Olivia Day
Librarian Assistant
Режиссер Кевин Льюис
Сценарист Rob Kennedy
Композитор Émoi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 октября 2022
Премьера в мире 14 октября 2022
Дата выхода
29 июня 2023 Россия World Pictures
12 мая 2023 Вьетнам
13 марта 2025 Мексика
6 июля 2023 Узбекистан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $548 241
Производство Blood Red Films, Head Gear Films, Metrol Technology
Другие названия
The Accursed, Herencia diabólica, Cơn Thịnh Nộ Từ Cõi Âm, Cursed, Восставшая из ада, Проклятая, 디 어커스드

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 20 голосов
4.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3921 В жанре «ужасы»  513 В фильмах США  2218 В фильмах 2022 года  213
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Восставшая из ада - Дублированный трейлер
Восставшая из ада Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Danil Egorov 31 мая 2023, 19:35
Думаю, что будет 5/10
Владислава Макарова 17 июля 2023, 09:11
Если кратко то фильм получился г..о
..В сценах появления повесившейся старушки и других, призванных устрашить- просто смешной! Не знаю кто там у… Читать дальше…
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