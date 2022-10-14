Алексис Нэп и Кайлани Нэп являются матерью и дочерью в реальной жизни, как и в фильме.

Режиссер Кевин Льюис сообщил, что воодушевился, прочитав сценарий Роба Кеннеди. Он подумал, что первые семь страниц истории могли бы быть отдельным фильмом, и решил создать темнее и зловещее действо на экране. Постановщик давно вынашивал идею создать винтажный хоррор в стиле 70-х.

Кевин Льюис отметил, что ему близка тема взаимоотношений матери и ребенка, поскольку он сам заботится о своей 91-летней родительнице.

В фильме используется немало визуальных эффектов, которые помогают создать волнующие и тревожные образы. Например, для того чтобы показать руку во рту, использовался протез, на который наложили спецэффекты. Для режиссера было важно сделать эффекты как можно более реалистичными. Ему не нравится, что многие фильмы увязают в графике и это похоже на выставку компьютерных возможностей.

Съемки картины проходили в Саванне, американский штат Джорджия.