Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гардемарины 1787. Война Гардемарины 1787. Война
Киноафиша Фильмы Гардемарины 1787. Война

Гардемарины 1787. Война, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 1
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Действие фильма начинается в Крыму в 1787 году. Представители западных держав в очередной̆ раз начинают свои козни против России, но главные герои — возмужавшие гардемарины и их повзрослевшие дети — снова встают на защиту Родины. Проделав рискованный путь с острова Мальта до Крыма, они неожиданно становятся участниками исторического сражения при Кинбурне , под началом генерала А.В. Суворова. «Жизнь — Родине, честь — никому!» — девиз, который наши герои-гардемарины передают своим детям по наследству и который в очередной раз помогает выиграть сражение.

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 16 ноября 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Возраст 12+
Прокатчик НМГ Кинопрокат
Режиссер
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
Владимир Суровцев
Ольга Машная
Ольга Машная
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гардемарины 1787. Война 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сага продолжается: вышел трейлер фильмов «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» Сиквелы знаменитой серии о приключениях защитников российской короны выйдут этой осенью.
Написать
31 августа 2023 11:21
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Без нее не справился бы»: певец SHAMAN перестал скрывать, кому обязан всем
Не повезло мальчишкам: какими выросли внуки-близнецы Вячеслава Тихонова
Самая желанная актриса России: в эту красотку влюбилось рекордное количество мужчин
Главная развратница СССР: эта известная актриса меняла мужчин как перчатки
В фигурном катании есть запрет, нарушить который не рискнут даже Трусова и Плющенко: касается одного движения
Настоящий гардемарин: сын Харатьяна вырос копией отца (фото)
Люди ведут себя ужасно: вот почему Прохор Шаляпин ненавидит летать в самолетах
Худший советский фильм всех времен и народов: цензоры возненавидели, а в кинотеатрах яблоку было негде упасть
«Малыша Жене родила»: Миронов стал отцом благодаря Пугачевой
Ответьте на вопросы о своем боссе, а мы скажем что вы за сотрудник
Ипполиту пришлось исправить изъян, чтобы коллеги перестали кривиться: вряд ли замечали
Доброе сердце: в этот день рождаются люди с самой широкой душой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше