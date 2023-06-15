Король неба, 2023

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о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 8 минут Год выпуска 2023 Премьера в России 15 июня 2023 Премьера в мире 15 июня 2023 Возраст 12+ Прокатчик СБ Фильм Режиссер Сяоши Лю В ролях Ван Ибо Ху Цзюнь Йош Ю Чжоу Дунъюй Юйцзя Чжай Все актеры и съемочная группа 2 постера

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