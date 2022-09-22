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Постер фильма Братство четырёх «Л»
6.8
Братство четырёх «Л» - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Братство четырёх «Л»
6.8

Братство четырёх «Л»

, 2023
La guerre des Lulus
Франция / приключения / 18+
Приключенческий фильм о дружбе четырех сирот
Трейлеры
Постер фильма Братство четырёх «Л»
6.8
Братство четырёх «Л» - Дублированный трейлер
Братство четырёх «Л»  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является экранной адаптацией комиксов Ардока и Режи Отьера. Это серия молодежных приключенческих комиксов, написанных Отьером и проиллюстрированных Ардоком. Они представляют историю Великой войны через судьбы пяти сирот, живущих в оккупированной зоне.

Режиссер Янн Самюэль признался, что в комиксах его покорил спектр актуальных тем и глубина характеров, переданных историей о братстве, об упразднении границ, о борьбе со страхом. В картине постановщик хотел поставить человеческую историю на первое место, а также рассказать о мире глазами ребенка.

Янн Самюэль сообщил, что черпал вдохновение из фильмов «Империя Солнца» Стивена Спилберга и «До свидания, дети» Луи Малле, которые тоже посвящены детям, столкнувшимся с ужасами войны.

У большинства подростков, которые сыграли в картине, до этого не было опыта работы в кино. Некоторые брали уроки актерского мастерства за несколько месяцев до начала съемочного процесса.

Мировая премьера картины состоится 18 января 2023 года во Франции.

Данный фильм — четвертая лента режиссера Янна Самюэля. Наибольших успехов добилась его вторая картина «Война пуговиц», которая вышла на большие экраны в 2011 году. Эта работа оказалась для него дебютной как для сценариста.

Оригинальное название картины — «Война Лулу». 

История дружбы и приключений четырёх неразлучных друзей, которые сбегают из приюта в надежде найти лучшую жизнь.

В ролях

Изабель Карре
Изабель Карре
Louison
Дидье Бурдон
Дидье Бурдон
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Abbé Turpin
Алекс Лутс
Алекс Лутс
M. Leutellier
Ахмед Силла
Ахмед Силла
Tom Castaing
Lucas
Solal Devey
Octave
Léonard Fauquet
Ludwig
Mathys Gros
Luigi
Paloma Lebeaut
Luce
Loup Pinard
Lucien
Etienne Valenti
Ludwig (5 ans)
Режиссер Ян Самюэль
Сценарист Ян Самюэль, Hardoc, Régis Hautière
Композитор Матьё Ламболи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 июля 2023
Премьера в мире 22 сентября 2022
Дата выхода
9 февраля 2023 Россия Парадиз
1 сентября 2023 Испания
30 ноября 2023 Италия
9 февраля 2023 Казахстан 12+
9 февраля 2023 Кыргызстан 12+
10 августа 2023 Португалия M/12
18 января 2023 Франция TP
Бюджет €8 860 000
Сборы в мире $2 578 094
Производство Superprod, Les Films du Lézard, Elle Driver
Другие названия
La guerre des Lulus, The Lulus, Братство четырёх «Л», A Fuga dos Lulus, La guerra de los Lulus, La guerra dei Lulù, Wojna czterech L, 同路前行

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Братство четырёх «Л» - Дублированный трейлер
Братство четырёх «Л» Дублированный трейлер
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