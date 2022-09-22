Братство четырёх «Л», 2023

Фильм является экранной адаптацией комиксов Ардока и Режи Отьера. Это серия молодежных приключенческих комиксов, написанных Отьером и проиллюстрированных Ардоком. Они представляют историю Великой войны через судьбы пяти сирот, живущих в оккупированной зоне.

Режиссер Янн Самюэль признался, что в комиксах его покорил спектр актуальных тем и глубина характеров, переданных историей о братстве, об упразднении границ, о борьбе со страхом. В картине постановщик хотел поставить человеческую историю на первое место, а также рассказать о мире глазами ребенка.

Янн Самюэль сообщил, что черпал вдохновение из фильмов «Империя Солнца» Стивена Спилберга и «До свидания, дети» Луи Малле, которые тоже посвящены детям, столкнувшимся с ужасами войны.

У большинства подростков, которые сыграли в картине, до этого не было опыта работы в кино. Некоторые брали уроки актерского мастерства за несколько месяцев до начала съемочного процесса.

Мировая премьера картины состоится 18 января 2023 года во Франции.

Данный фильм — четвертая лента режиссера Янна Самюэля. Наибольших успехов добилась его вторая картина «Война пуговиц», которая вышла на большие экраны в 2011 году. Эта работа оказалась для него дебютной как для сценариста.

Оригинальное название картины — «Война Лулу».