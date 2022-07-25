В 2015 году Кайл Эдвард Болл на своем YouТube-канале выложил четырехминутный ролик о своем детском кошмаре, после чего попросил подписчиков рассказать о своих страшных снах. Ту историю, которая впечатлит его больше всего, постановщик пообещал снять. Через 3 года появилась короткометражная лента Heck, которая имела успех. После этого Кайл Эдвард Болл решил снять полнометражный фильм под названием «Скинимаринк» (Skinamarink).
Слово Skinamarink появилось в одном из номеров бродвейской постановки 1910 года The Echo. Затем в 50-е преобразованная мелодия стала известной детской песенкой Skidamarink a dink a dink. Кайл Эдвард Болл поменял название, чтобы дети в поисках песни случайно не нашли его картину. Замысловатое слово, которое в оригинале не имеет никакого смысла, является ключом к пониманию идеи картины.
Оригинальные находки оператора позволяют увидеть мир детскими глазами — камера находится на уровне зрения Кевина и его сестры, все вокруг выглядит большим и громоздким. Кислотные оттенки в темноте, пугающие вещи, которые творятся на экране, и сюрреалистичные образы отражают лихорадочную логику ночного кошмара.
Съемки фильма проходили в доме родителей режиссера.
Фильм стал интернет-феноменом. При бюджете 15 тысяч долларов он собрал уже в 134 раза больше.
Премьера фильма прошла на фестивале жанрового кино «Фантазия» в Канаде. Затем полнометражный дебют Кайла Эдварда Болла разошелся по другим мировым смотрам. На одной из фестивальных стриминг-платформ случился сбой — «Скинамаринк» после трансляции был доступен для скачивания. Любители ужасов воспользовались этим и залили фильм в Сеть. Внезапно он оказался вирусным — во многом благодаря приложению TikTok, куда выкладывали фрагменты ленты.
Маленькие брат с сестрой просыпаются посреди ночи и обнаруживают, что в их доме что-то происходит — родители ведут себя странно, а разные предметы, в том числе окна и двери, начинают исчезать. Новое абсолютное зло, именуемое "Скинамаринк", вырвалось на свободу.
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