В 2015 году Кайл Эдвард Болл на своем YouТube-канале выложил четырехминутный ролик о своем детском кошмаре, после чего попросил подписчиков рассказать о своих страшных снах. Ту историю, которая впечатлит его больше всего, постановщик пообещал снять. Через 3 года появилась короткометражная лента Heck, которая имела успех. После этого Кайл Эдвард Болл решил снять полнометражный фильм под названием «Скинимаринк» (Skinamarink).

Слово Skinamarink появилось в одном из номеров бродвейской постановки 1910 года The Echo. Затем в 50-е преобразованная мелодия стала известной детской песенкой Skidamarink a dink a dink. Кайл Эдвард Болл поменял название, чтобы дети в поисках песни случайно не нашли его картину. Замысловатое слово, которое в оригинале не имеет никакого смысла, является ключом к пониманию идеи картины.

Оригинальные находки оператора позволяют увидеть мир детскими глазами — камера находится на уровне зрения Кевина и его сестры, все вокруг выглядит большим и громоздким. Кислотные оттенки в темноте, пугающие вещи, которые творятся на экране, и сюрреалистичные образы отражают лихорадочную логику ночного кошмара.

Съемки фильма проходили в доме родителей режиссера.

Фильм стал интернет-феноменом. При бюджете 15 тысяч долларов он собрал уже в 134 раза больше.

Премьера фильма прошла на фестивале жанрового кино «Фантазия» в Канаде. Затем полнометражный дебют Кайла Эдварда Болла разошелся по другим мировым смотрам. На одной из фестивальных стриминг-платформ случился сбой — «Скинамаринк» после трансляции был доступен для скачивания. Любители ужасов воспользовались этим и залили фильм в Сеть. Внезапно он оказался вирусным — во многом благодаря приложению TikTok, куда выкладывали фрагменты ленты.