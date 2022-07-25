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Постер фильма Паранормальные явления. Скинамаринк
4.2
Паранормальные явления. Скинамаринк - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Паранормальные явления. Скинамаринк
4.2

Паранормальные явления. Скинамаринк

, 2022
Skinamarink
Канада / ужасы / 18+
Фильм ужасов о самом страшном детском кошмаре, ставшем реальностью
Трейлеры
Постер фильма Паранормальные явления. Скинамаринк
4.2
Паранормальные явления. Скинамаринк - Дублированный трейлер
Паранормальные явления. Скинамаринк  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

В 2015 году Кайл Эдвард Болл на своем YouТube-канале выложил четырехминутный ролик о своем детском кошмаре, после чего попросил подписчиков рассказать о своих страшных снах. Ту историю, которая впечатлит его больше всего, постановщик пообещал снять. Через 3 года появилась короткометражная лента Heck, которая имела успех. После этого Кайл Эдвард Болл решил снять полнометражный фильм под названием «Скинимаринк» (Skinamarink).

Слово Skinamarink появилось в одном из номеров бродвейской постановки 1910 года The Echo. Затем в 50-е преобразованная мелодия стала известной детской песенкой Skidamarink a dink a dink. Кайл Эдвард Болл поменял название, чтобы дети в поисках песни случайно не нашли его картину. Замысловатое слово, которое в оригинале не имеет никакого смысла, является ключом к пониманию идеи картины.

Оригинальные находки оператора позволяют увидеть мир детскими глазами  — камера находится на уровне зрения Кевина и его сестры, все вокруг выглядит большим и громоздким. Кислотные оттенки в темноте, пугающие вещи, которые творятся на экране, и сюрреалистичные образы отражают лихорадочную логику ночного кошмара. 

Съемки фильма проходили в доме родителей режиссера. 

Фильм стал интернет-феноменом. При бюджете 15 тысяч долларов он собрал уже в 134 раза больше. 

Премьера фильма прошла на фестивале жанрового кино «Фантазия» в Канаде. Затем полнометражный дебют Кайла Эдварда Болла разошелся по другим мировым смотрам. На одной из фестивальных стриминг-платформ случился сбой — «Скинамаринк» после трансляции был доступен для скачивания. Любители ужасов воспользовались этим и залили фильм в Сеть. Внезапно он оказался вирусным — во многом благодаря приложению TikTok, куда выкладывали фрагменты ленты.

Маленькие брат с сестрой просыпаются посреди ночи и обнаруживают, что в их доме что-то происходит — родители ведут себя странно, а разные предметы, в том числе окна и двери, начинают исчезать. Новое абсолютное зло, именуемое  "Скинамаринк", вырвалось на свободу.

 

В ролях

Лукас Пол
Kevin
Дали Роуз Тетро
Дали Роуз Тетро
Kaylee
Росс Пол
Dad
Джейми Хилл
Mom
Николь Сирилл
Николь Сирилл
Audio Description Narrator
Режиссер Кайл Эдвард Болл
Сценарист Кайл Эдвард Болл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 февраля 2023
Премьера в мире 25 июля 2022
Дата выхода
1 июня 2023 Россия World Pictures 16+
27 апреля 2023 Аргентина +13
23 марта 2023 Бразилия 14
7 сентября 2023 Германия 16
10 мая 2023 Мексика B
2 марта 2023 Перу
13 января 2023 США NR
10 мая 2023 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 15 000 CAD
Сборы в мире $2 116 254
Производство BayView Entertainment, ERO Picture Company, IFC Midnight
Другие названия
Skinamarink, Skinamarink: El despertar del mal, Õuduslik ärkamine, Skinamarink - A gonosz ébredése, Skinamarink - Canção de Ninar, Skinamarink - Il risveglio del male, The House, Паранормальные явления. Скинамаринк, Скинамаринк, 스키나마링크, スキナマリンク, Скінамарінк, اسکینامارینک

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 24 голоса
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3938 В жанре «ужасы»  518 В фильмах Канады  90 В фильмах 2022 года  216
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Паранормальные явления. Скинамаринк - Дублированный трейлер
Паранормальные явления. Скинамаринк Дублированный трейлер
Паранормальные явления. Скинамаринк - Трейлер
Паранормальные явления. Скинамаринк Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Паранормальные явления. Скинамаринк

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Общий вывод: отзывы в основном критические. Зрители считают фильм не держит внимание и кажется пустым, время просмотра не оправдывается. Что касается слабых сторон, чаще всего упоминается слабая проработка сценария и монотонность. Сильных сторон не зафиксировано в комментариях. Общая оценка — негативная. Фильм может подойти тем, кому не нужна сложная история и драматургия.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

Хасанья Курчатова 11 июня 2023, 00:06
Посмотрев трейлер, я понял, что мои ссоры с девушкой страшнее чем это
Татьяна Викторовна 6 июня 2023, 12:41
Вчера сходили на этот фильм просто отстой. Зря потерянные деньги и время даже досматривать не стали. То на ноги смотришь то на потолок и молчание слушаешь. Зачем такие фильмы вообще показывать в кино
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Паранормальные явления. Скинамаринк - смотреть в онлайн-кинотеатре

Паранормальные явления. Скинамаринк

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