Режиссерское кресло занял начинающий казанский режиссер Ильшат Рахимбай. Его дипломную работу – короткометражную ленту «Гастарбайтер» – признали одной из лучших за всю историю Казанского университета культуры и искусств (Ильшат является выпускником факультета кино и телевидения). Последующие проекты Рахимбая неоднократно являлись участниками и победителями национальных и международных смотров кино.

В основе триллера лежит одноименная пьеса Мансура Гилязова, которая успешно прошла в российских и зарубежных театрах. Адаптацией произведения для большого экрана занимались Александр и Гульнара Ивановы (для обоих это первая работа в качестве сценаристов). По словам постановщика, разработка сюжета заняла около двух лет. Рахимбай заявил, что сценаристы поменяли местами начало и конец истории, а также ввели новых персонажей.

Ильшат Рахимбай убежден, что если прочитать пьесу, сценарий, обзоры критиков, то можно заметить, насколько это общемировая история. По мнению режиссера, здесь нет акцента на кряшен. Несмотря на то что в сюжете затрагиваются их проблемы, а также раскрыты особенности их культуры, история предстает в общемировом ключе.

На одном из этапов работу над проектом курировал известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Особо опасен») в качестве художественного руководителя.

Съемки картины начались в сентябре 2021 года. В качестве главной локации избрали населенный пункт Толкияз в Пестречинском районе (возле Казани). Специально для съемок были восстановлены некоторые постройки в деревне, возведены дополнительные декорации, а также с нуля сшиты все необходимые костюмы, чтобы все соответствовало образу народа кряшен.