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Постер фильма Микулай
6.5
Микулай - Трейлер
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6.5

Микулай

, 2022
Mikulay
Россия / драма, триллер / 18+
Остросюжетная драма с Виктором Сухоруковым о том, как в одночасье рушится счастливая жизнь
Трейлеры
Постер фильма Микулай
6.5
Микулай - Трейлер
Микулай  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял начинающий казанский режиссер Ильшат Рахимбай. Его дипломную работу – короткометражную ленту «Гастарбайтер» – признали одной из лучших за всю историю Казанского университета культуры и искусств (Ильшат является выпускником факультета кино и телевидения). Последующие проекты Рахимбая неоднократно являлись участниками и победителями национальных и международных смотров кино.

В основе триллера лежит одноименная пьеса Мансура Гилязова, которая успешно прошла в российских и зарубежных театрах. Адаптацией произведения для большого экрана занимались Александр и Гульнара Ивановы (для обоих это первая работа в качестве сценаристов). По словам постановщика, разработка сюжета заняла около двух лет. Рахимбай заявил, что сценаристы поменяли местами начало и конец истории, а также ввели новых персонажей.

Ильшат Рахимбай убежден, что если прочитать пьесу, сценарий, обзоры критиков, то можно заметить, насколько это общемировая история. По мнению режиссера, здесь нет акцента на кряшен. Несмотря на то что в сюжете затрагиваются их проблемы, а также раскрыты особенности их культуры, история предстает в общемировом ключе.

На одном из этапов работу над проектом курировал известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Особо опасен») в качестве художественного руководителя.

Съемки картины начались в сентябре 2021 года. В качестве главной локации избрали населенный пункт Толкияз в Пестречинском районе (возле Казани). Специально для съемок были восстановлены некоторые постройки в деревне, возведены дополнительные декорации, а также с нуля сшиты все необходимые костюмы, чтобы все соответствовало образу народа кряшен.

 

В отдаленной кряшенской деревне живет старик по имени Микулай. У него есть юная беременная жена, родители, бесконечно уважающие его односельчане. Но однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он - сын Микулая, и идеальный мир начинает рушиться, обнажая страшную реальность.

 

В ролях

Екатерина Агеева
Екатерина Агеева
Nastya
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Ivan
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Mikulay
Варвара Шмыкова
Варвара Шмыкова
Anfisa
Анжелика Ермакова
Анжелика Ермакова
Zhenshchina ottsa Mikulaya
Режиссер Ильшат Рахимбай
Сценарист Антон Богданов, Gulnara Akhmetova, Alexander Ivanov
Композитор Timur Milyukov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 июля 2023
Премьера в мире 17 мая 2022
Дата выхода
22 июня 2023 Россия Кино.Арт.Про
Бюджет 16 800 000 RUR
Сборы в мире $27 430
Производство ЖАНЛИ ФИЛЬМ
Другие названия
Mikulay, Микулай, МИКУЛАЙ

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 19 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Микулай - Трейлер
Микулай Трейлер
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Наша рецензия

Виктор Сухоруков дает волю своей экспрессии в психологическом триллере.
Виктор Сухоруков дает волю своей экспрессии в психологическом триллере. Микулай (Виктор Сухоруков) счастливо живет в своей полузаброшенной кряшенской деревне вместе с женой Нащтук (Екатерина Агеева), которая ждет ребенка. Но семейной идиллии скоро приходит конец: в деревню приезжает человек по имени Ыщтапан (Иван Добронравов) – он утверждает, что является сыном Микулая. Заявленный синопсис неподготовленного зрителя может ввести в некоторое заблуждение. То, что может показаться семейной драмой, уже во втором акте резво несется в сторону психологического…

Отзывы зрителей о фильме Микулай

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
По отзывам зрителей фильм предстает многоплановым и глубоко проработанным, с светлым настроем. Сильные стороны — убедительная игра Сухорукова и качественная визуальная подача. Слабые стороны в отзывах не отмечены. Общая оценка высокая, встречаются упоминания 10 из 10. Фильм подойдет тем, кто ценит психологическую тему боли и спокойный, содержательный подход, а также ценителей сильной актерской игры.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

Римма Мухаметзянова 30 июня 2023, 14:08
Отличный фильм, рекомендую к просмотру. Ребята из Татарстана сняли качественное видео. Сухоруков в роли органичен, смотрится на одном дыхании. Молодцы! 10 из 10.
Диляра Зайнутдинова 30 июня 2023, 15:47
Фильм смотрится! Очень многоплановый и глубокий. Сухоруков великолепен. Фильм светлый. Спасибо создателям!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

В прокат выходит этнический триллер «Микулай» с Виктором Сухоруковым в главной роли
22 июня 2023 09:03 В прокат выходит этнический триллер «Микулай» с Виктором Сухоруковым в главной роли Российский ответ «Солнцестоянию».
Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай»
6 июня 2023 10:02 Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Фильм, вдохновленный хоррором «Солнцестояние», выйдет в этом месяце.
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