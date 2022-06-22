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Вызов, 2022

2022 / Россия
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Режиссер
Клим Шипенко
Клим Шипенко
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Клим Шипенко
Клим Шипенко
Алена Мордовина
Владимир Машков
Владимир Машков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вызов 1 постер
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Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов» Доступна подборка новых фото со съемок.
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22 июня 2022 12:05
Юлия Пересильд и Юра Борисов признаны самыми популярными российскими киноартистами 2021 года Также в топ попали Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Сергей Бурунов, Павел Прилучный и другие. 
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21 декабря 2021 14:28
Съемки фильма «Вызов» возобновятся весной в традиционном формате на Земле Сейчас идет дополнительный кастинг.
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24 ноября 2021 16:53
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