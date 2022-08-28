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Телекинез, 2022

2022 / Канада
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 8 декабря 2022
Премьера онлайн 26 сентября 2022
Премьера в мире 28 августа 2022
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Джеймс Марк
В ролях
Карен ЛеБлан
Сара Митич
Джордж Чертов
Эви Луизелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Телекинез 1 постер
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