Телекинез, 2022

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о выходе в прокат 7.0 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 8 декабря 2022 Премьера онлайн 26 сентября 2022 Премьера в мире 28 августа 2022 Прокатчик Капелла Фильм Режиссер Джеймс Марк В ролях Карен ЛеБлан Сара Митич Джордж Чертов Эви Луизелл Все актеры и съемочная группа 1 постер

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