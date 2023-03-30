В ноябре 2022 года прошел закрытый показ фильма, где присутствовали знаменитые актеры, деятели кино, продюсеры и другие известные гости. Всего на показе было больше 200 человек.

Член совета МРО «Деловая Россия» Наталья Демченко рекомендует картину к просмотру. Она отметила, что фильм держит в напряжении, заставляет задуматься и содержит необычные сцены, которые подчеркивают важность человеческого общения.

Режиссерское кресло заняла Наталья Углицких — автор кинолент «Гражданка Катерина», «Пять лет спустя», «Психология любви».

Продюсером «Зоськиной заправки» стал член совета московской «Деловой России» Георгий Житков.

Эта криминальная драма может стать российским аналогом культового фильма «Фарго» братьев Коэнов.