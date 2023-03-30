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Постер фильма Зоськина заправка
5.8
Зоськина заправка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Зоськина заправка
5.8

Зоськина заправка

, 2023
Zoskina zapravka
Россия / драма, криминал / 18+
Криминальная драма о заправщице и ее мечтах о любви и приключениях
Трейлеры
Постер фильма Зоськина заправка
5.8
Зоськина заправка - Трейлер
Зоськина заправка  Трейлер

Факты

О фильме

В ноябре 2022 года прошел закрытый показ фильма, где присутствовали знаменитые актеры, деятели кино, продюсеры и другие известные гости. Всего на показе было больше 200 человек.

Член совета МРО «Деловая Россия» Наталья Демченко рекомендует картину к просмотру. Она отметила, что фильм держит в напряжении, заставляет задуматься и содержит необычные сцены, которые подчеркивают важность человеческого общения. 

Режиссерское кресло заняла Наталья Углицких — автор кинолент «Гражданка Катерина», «Пять лет спустя», «Психология любви».

Продюсером «Зоськиной заправки» стал член совета московской «Деловой России» Георгий Житков. 

Эта криминальная драма может стать российским аналогом культового фильма «Фарго» братьев Коэнов. 

На одинокой зимней АЗС заправщица Зося мечтает о принце на белом коне, любви и приключениях. Сможет ли она выжить, если все ее мечты сбудутся?

В ролях

Зоя Бербер
Зоя Бербер
Zosya
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Mamuka Abesalomovich
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Mikhalych
Никандр Кирьянов
Никандр Кирьянов
Kostya
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Roman
Режиссер Наталья Углицких
Сценарист Олег Сироткин, Georgiy Zhitkov
Композитор Aleksey Epishev, Igor Sychev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 марта 2023
Дата выхода
13 апреля 2023 Россия Парадиз
30 марта 2023 Казахстан 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 37 182 000 RUR
Сборы в мире $17 160
Производство Клёвафильм, Paradise Group
Другие названия
Zoskina zapravka, Зоськина заправка

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Зоськина заправка - Трейлер
Зоськина заправка Трейлер
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Зоськина заправка
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