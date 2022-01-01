О чем говорят мужчины. Простые удовольствия, 2023

Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять существует ли “женская дружба”, Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Сашаразмышляет о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас. А еще, прогуливаясь по центру Москвы, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, и о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи.