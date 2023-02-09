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Свободные отношения, 2023

2023 / Россия
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О фильме

История двух противоположностей Илоны и Артема, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а их совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы. Последствия этого эксперимента удивят не только главных героев…

Год выпуска 2023
Премьера в России 9 февраля 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дмитрий Невзоров
В ролях
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Ян Цапник
Ян Цапник
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свободные отношения 1 постер
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