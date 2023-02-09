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Постер фильма Свободные отношения
6.7
Свободные отношения - Трейлер
Киноафиша Фильмы Свободные отношения
6.7

Свободные отношения

, 2023
Svobodnye otnosheniya
Россия / комедия, мелодрама / 18+
Комедия о трудностях семейной жизни с Аглаей Тарасовой в главной роли
Трейлеры
Постер фильма Свободные отношения
6.7
Свободные отношения - Трейлер
Свободные отношения  Трейлер

Факты

О фильме

Съемки начались в Санкт-Петербурге в августе 2021 года. В первый съемочный день группа сразу приступила к сложным трюковым сценам.

Основной актерский состав утвердили почти сразу. Когда на кастинг пришли Борис Дергачев и Аглая Тарасова, они в кадре выглядели как супруги. При этом у кастинг-группы создалось ощущение, что они друг другу не совсем подходят. Но во время игры между ними сразу возникла химия.

У Бориса Дергачева во время запуска фильма были съемки в другом проекте, и создатели картины специально ждали его полтора месяца.

Режиссером стал продюсер и сценарист Дмитрий Невзоров, для которого это дебютная работа в полнометражном кино. По признанию постановщика, он давно хотел написать добрый семейный фильм, сродни «Служебному роману». Соавтор Никита Лундин помог воплотить идею в жизнь.

Работа над сценарием длилась около года. По словам Невзорова, они с Лундиным много раз возвращались и додумывали какие-то нюансы, в процессе рождались новые интересные замыслы, сценарий становился глубоко продуманным.

История двух противоположностей Илоны и Артема, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а их совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы. Последствия этого эксперимента удивят не только главных героев…

В ролях

Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Ilona
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Artyom
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Direktor
Ян Цапник
Ян Цапник
Papa Ilony
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Olga
Анна Ардова
Анна Ардова
Mama Ilony
Мария Столярова
Мария Столярова
Lenochka
Юрий Чулков
Мария Клешнина
Мария Клешнина
Aleksandr Cheremisov
Vanya
Kseniya Nazarova
Mama Artyoma
Илья Соболев
Илья Соболев
Slava
Режиссер Дмитрий Невзоров
Сценарист Nikita Lundin, Дмитрий Невзоров
Композитор Igor Sychev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 марта 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 Россия КароПрокат

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 80 000 000 RUR
Сборы в мире $2 087 809
Производство 1-2-3 Production
Другие названия
Svobodnye otnosheniya, Açık Evlilik, Open Marriage, Свободные отношения

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 60 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2480 В жанре «комедия»  625 В жанре «мелодрама»  293 В фильмах России  311 В фильмах 2023 года  142
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Свободные отношения - Трейлер
Свободные отношения Трейлер
Свободные отношения - Тизер-трейлер
Свободные отношения Тизер-трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Свободные отношения

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Большинство отзывов положительные: фильм как романтическая драмеди с живыми видами Петербурга. Сильные стороны — правдоподобные актёры, гармоничный дуэт, умеренная смесь юмора и драмы, выразительные пейзажи города. Слабые стороны — отдельные сцены слабо проработаны и юмор не всем по вкусу. Общая оценка зрителей — положительная. Подойдёт парам и любителям драмеди и семейных тем.
Саммари составлено ИИ на основе 17 отзывов.

Отзывы о фильме

Андрей Лютин 11 февраля 2023, 11:08
Кто бы мог подумать, что фильм окажется настолько глубоким. С одной стороны это вроде как обычная романтическая комедия, но не спешите с выводами.… Читать дальше…
Михаил Колобов 9 февраля 2023, 19:04
От «Свободных отношений» получили просто огромное удовольствие. Это история, которая держит тебя во внимании от начала и до конца, а за отношения… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Свободные отношения - смотреть в онлайн-кинотеатре

Свободные отношения

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