Свободные отношения, 2023

Съемки начались в Санкт-Петербурге в августе 2021 года. В первый съемочный день группа сразу приступила к сложным трюковым сценам.

Основной актерский состав утвердили почти сразу. Когда на кастинг пришли Борис Дергачев и Аглая Тарасова, они в кадре выглядели как супруги. При этом у кастинг-группы создалось ощущение, что они друг другу не совсем подходят. Но во время игры между ними сразу возникла химия.

У Бориса Дергачева во время запуска фильма были съемки в другом проекте, и создатели картины специально ждали его полтора месяца.

Режиссером стал продюсер и сценарист Дмитрий Невзоров, для которого это дебютная работа в полнометражном кино. По признанию постановщика, он давно хотел написать добрый семейный фильм, сродни «Служебному роману». Соавтор Никита Лундин помог воплотить идею в жизнь.

Работа над сценарием длилась около года. По словам Невзорова, они с Лундиным много раз возвращались и додумывали какие-то нюансы, в процессе рождались новые интересные замыслы, сценарий становился глубоко продуманным.