Свободные отношения, 2023

Съемки начались в Санкт-Петербурге в августе 2021 года. В первый съемочный день группа сразу приступила к сложным трюковым сценам.
Основной актерский состав утвердили почти сразу. Когда на кастинг пришли Борис Дергачев и Аглая Тарасова, они в кадре выглядели как супруги. При этом у кастинг-группы создалось ощущение, что они друг другу не совсем подходят. Но во время игры между ними сразу возникла химия.
У Бориса Дергачева во время запуска фильма были съемки в другом проекте, и создатели картины специально ждали его полтора месяца.
Режиссером стал продюсер и сценарист Дмитрий Невзоров, для которого это дебютная работа в полнометражном кино. По признанию постановщика, он давно хотел написать добрый семейный фильм, сродни «Служебному роману». Соавтор Никита Лундин помог воплотить идею в жизнь.
Работа над сценарием длилась около года. По словам Невзорова, они с Лундиным много раз возвращались и додумывали какие-то нюансы, в процессе рождались новые интересные замыслы, сценарий становился глубоко продуманным.
История двух противоположностей Илоны и Артема, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а их совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы. Последствия этого эксперимента удивят не только главных героев…
|9 февраля 2023
|Россия
|КароПрокат