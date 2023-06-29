(Не)идеальные роботы, 2023

В мире будущего всю чёрную работу делают роботы, которые выглядят как Антонио Бандерас и Сальма Хайек. Но частным лицам иметь робота-двойника запрещено. Разными путями Чарльзу и Элен удаётся сделать себе копии: Чарльзу – чтобы кадрить девушек и строить карьеру, а Элен – чтобы получать деньги и подарки от богатых мужчин, предлагая им сексуальные услуги и подсовывая вместо себя своего робота. Но однажды копии героев встречаются, влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решёткой, Элен и Чарльз вместе отправляются в погоню за двойниками.