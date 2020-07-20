Гардемарины 1787. Мир, 2021

Режиссёром фильма «Гардемарины IV» выступила Светлана Дружинина, поставившая все прошлые части. К своим ролям вернутся Дмитрий Харатьян («Розыгрыш», «Сердца трёх»), Михаил Мамаев («Чемпион», «Атлантида»), Александр Домогаров («Бандитский Петербург»), Кристина Орбакайте («Чучело», «Любовь-морковь») и другие. Также в картине «Гардемарины IV» предстанет молодое поколение актёров: Никита Пресняков («Индиго», «Ёлки»), Агния Дитковските («Продавец игрушек», «Вий») и Дима Билан («Герой»).

Троица отважных гардемаринов уже не раз вставала на защиту своей Родины, и настало время сделать это ещё раз, несмотря на то, что они уже не так молоды, как прежде. Сюжет фильма «Гардемарины IV» перенесёт вас в 1787 год, во времена Екатерины Великой. Турция собирается совершить атаку на Крым, и императрица получает зловещее письмо. Теперь судьба России вновь оказывается в руках её верных подданных.