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Киноафиша Фильмы Гардемарины 1787. Мир

Гардемарины 1787. Мир, 2021

2021 / Россия
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Режиссёром фильма «Гардемарины IV» выступила Светлана Дружинина, поставившая все прошлые части. К своим ролям вернутся Дмитрий Харатьян («Розыгрыш», «Сердца трёх»), Михаил Мамаев («Чемпион», «Атлантида»), Александр Домогаров («Бандитский Петербург»), Кристина Орбакайте («Чучело», «Любовь-морковь») и другие. Также в картине «Гардемарины IV» предстанет молодое поколение актёров: Никита Пресняков («Индиго», «Ёлки»), Агния Дитковските («Продавец игрушек», «Вий») и Дима Билан («Герой»).

Троица отважных гардемаринов уже не раз вставала на защиту своей Родины, и настало время сделать это ещё раз, несмотря на то, что они уже не так молоды, как прежде. Сюжет фильма «Гардемарины IV» перенесёт вас в 1787 год, во времена Екатерины Великой. Турция собирается совершить атаку на Крым, и императрица получает зловещее письмо. Теперь судьба России вновь оказывается в руках её верных подданных.

- Впервые герои фильма появились на экране в мини-сериале «Гардемарины, вперёд!», снятого в 1988 году. Последний фильм «Гардемарины 3» вышел на экраны в 1992 году. Чётвёртая часть выходит спустя целых 30 лет 

- Оператор картин Анатолий Мукасей является супругом режиссёра Светланы Дружининой

- Бюджет картины составил 280 миллионов

- Планируется выход расширенной версии фильма «Гардемарины IV» в формате мини-сериала

- В основе сюжета лежит Кинбуркская баталия, 235 лет со дня которой исполнится в октябре 2022 года

Россия, 1787 год. Незадолго до начала Русско-турецкой войны императрице Екатерине Великой передают подметное письмо с угрозами о нарушении южных границ и стабильности завоеванных крымских земель...

 

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2 голоса
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Все актеры и съемочная группа
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