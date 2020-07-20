Гардемарины 1787. Мир, 2021

Режиссёром фильма «Гардемарины IV» выступила Светлана Дружинина, поставившая все прошлые части. К своим ролям вернутся Дмитрий Харатьян («Розыгрыш», «Сердца трёх»), Михаил Мамаев («Чемпион», «Атлантида»), Александр Домогаров («Бандитский Петербург»), Кристина Орбакайте («Чучело», «Любовь-морковь») и другие. Также в картине «Гардемарины IV» предстанет молодое поколение актёров: Никита Пресняков («Индиго», «Ёлки»), Агния Дитковските («Продавец игрушек», «Вий») и Дима Билан («Герой»).
Троица отважных гардемаринов уже не раз вставала на защиту своей Родины, и настало время сделать это ещё раз, несмотря на то, что они уже не так молоды, как прежде. Сюжет фильма «Гардемарины IV» перенесёт вас в 1787 год, во времена Екатерины Великой. Турция собирается совершить атаку на Крым, и императрица получает зловещее письмо. Теперь судьба России вновь оказывается в руках её верных подданных.
- Впервые герои фильма появились на экране в мини-сериале «Гардемарины, вперёд!», снятого в 1988 году. Последний фильм «Гардемарины 3» вышел на экраны в 1992 году. Чётвёртая часть выходит спустя целых 30 лет
- Оператор картин Анатолий Мукасей является супругом режиссёра Светланы Дружининой
- Бюджет картины составил 280 миллионов
- Планируется выход расширенной версии фильма «Гардемарины IV» в формате мини-сериала
- В основе сюжета лежит Кинбуркская баталия, 235 лет со дня которой исполнится в октябре 2022 года
Россия, 1787 год. Незадолго до начала Русско-турецкой войны императрице Екатерине Великой передают подметное письмо с угрозами о нарушении южных границ и стабильности завоеванных крымских земель...