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Постер фильма Шопоголики
6.6
Шопоголики - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Шопоголики
6.6

Шопоголики

, 2023
Une année difficile
Франция / комедия / 18+
Французская комедия о двух незадачливых друзьях, которые прячутся от кредиторов
Трейлеры
Постер фильма Шопоголики
6.6
Шопоголики - Дублированный трейлер
Шопоголики  Дублированный трейлер

О фильме

Альберт и Бруно — шопоголики, хотя сами себе в этом не признаются. Они просто любят дешевые кредиты, на которые так удобно покупать все на свете. Но у всякого шопоголика рано или поздно наступает кризис, когда еще не распакованные коробки обнаруживают нагрянувшие кредиторы. В этот момент лучше всего залечь на дно. Выбор падает на группу экоактивистов, где, по мнению друзей, можно рассчитывать на бесплатное пиво, чипсы и большую любовь. Не учли они лишь одного: любовь, в отличие от пива, так просто не отпускает.

В ролях

Матье Амальрик
Матье Амальрик
Henri Tomasi
Луана Байрами
Луана Байрами
Antilope
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Bruno Ambrosi
Пио Мармай
Пио Мармай
Albert Laprade
Жан-Луи Гарсон
Ноэми Мерлан
Ноэми Мерлан
Cactus
Грегуар Лепренс-Ренге
Грегуар Лепренс-Ренге
Quinoa
Sandrine Briard
Sirène
Усама Хеддам
Sofiane
Даниель Лебрюн
Madeleine
Alexandra Roth
Corinne
Режиссер Оливье Накаш, Эрик Толедано
Сценарист Оливье Накаш, Эрик Толедано
Композитор Grandbrothers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 февраля 2024
Премьера в мире 30 июня 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Россия Атмосфера Кино
26 сентября 2024 Австралия M
19 января 2024 Азербайджан
18 октября 2023 Бельгия 9
19 января 2024 Болгария
13 марта 2025 Гватемала
28 декабря 2023 Германия 12
4 июля 2024 Греция
25 января 2024 Израиль All
6 октября 2023 Испания
30 ноября 2023 Италия
30 ноября 2023 Казахстан 16+
3 ноября 2023 Канада
30 ноября 2023 Кыргызстан
11 октября 2024 Латвия N12
14 марта 2024 Литва N16
24 апреля 2025 Мексика
30 ноября 2023 Молдавия
26 октября 2023 Нидерланды 9
19 января 2024 Польша
5 апреля 2024 Румыния o.A.
4 января 2024 Сербия
19 января 2024 Таджикистан
1 марта 2024 Тайвань 6+
30 ноября 2023 Узбекистан 16+
18 октября 2023 Франция TP
18 апреля 2024 Черногория
1 февраля 2024 Чехия
19 января 2024 Эстония
15 мая 2024 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €12 000 000
Сборы в мире $7 229 888
Производство Quad, Ten Cinéma, TF1 Films Production
Другие названия
Une année difficile, A Difficult Year, Un año difícil, Będzie lepiej, Black Friday for Future, Ein verflixt schwieriges Jahr, Ennél csak jobb jöhet, Et svært år, Et utfordrende år, Ett tufft år, Ha'Shana She'Hai'ta Lanou, Huijareiden vuosi, Raske aasta, Um Ano Difícil, Un anno difficile, Κάθε πέρυσι και καλύτερα, Кредитні пройдисвіти, Шопоголики, 逆轉廢材人生, 艰难之年

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Шопоголики - Дублированный трейлер
Шопоголики Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

ania55766meyler 5 декабря 2023, 23:06
Самый ужасный фильм, который я смотрела за последние несколько лет. Фильм идет 2 часа, из всего фильма был только один смешной момент. Оооооочень нудный, скучный фильм ни о чем.
Киноафиша.инфо 6 декабря 2023, 19:02
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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