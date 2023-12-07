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Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ"
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Шопоголики
Une année difficile
Шопоголики, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
7 декабря 2023
Премьера в мире
7 декабря 2023
Возраст
18+
Режиссер
Оливье Накаш
В ролях
Матье Амальрик
Луана Байрами
Джонатан Коэн
Джеймс Гаспар Де Алмейда
Все актеры и съемочная группа
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2023, Россия, драма
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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