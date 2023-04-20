Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона, 2022

Жанр: анимация Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 20 апреля 2023 Премьера в мире 20 апреля 2023 Прокатчик Ракета Релизинг Режиссер Юн Джэ-ван В ролях Ким Хён-джи Чон Ми-сук Kim Seo-young Хон Со-ён Все актеры и съемочная группа 1 постер

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