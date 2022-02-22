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Постер фильма Реинкарнация. Картины с того света
5.4
Реинкарнация. Картины с того света - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Реинкарнация. Картины с того света
5.4

Реинкарнация. Картины с того света

, 2022
Cracked
Таиланд / ужасы, триллер / 18+
Тайский хоррор о страшных тайнах, которые скрывает старый дом
Трейлеры
Постер фильма Реинкарнация. Картины с того света
5.4
Реинкарнация. Картины с того света - Дублированный трейлер
Реинкарнация. Картины с того света  Дублированный трейлер

О фильме

Руджа с маленькой дочкой возвращаются в Таиланд после загадочной смерти ее отца-художника. В наследство им достается дом, а также студия с картинами, которые они планируют выгодно продать. Это очень кстати, ведь дочка Руджи нуждается в  дорогостоящей операции на глаза. Остаётся нанять реставратора, чтобы привести картины в порядок. С его появлением становится ясно - трещины на картинах скрывают в себе страшное проклятие и тайны прошлого владельца этого дома.

 

В ролях

Байрон Бишоп
Pakorn
Сахайак Бунсанакит
Сахайак Бунсанакит
Wichai
Чаянит Чансангавей
Чаянит Чансангавей
Ruja
Никкун
Никкун
Tim
Нуттхатча Падован
Rachael
Buck Nichkhun Horvejkul
Tim
Machida Sutthikunphanit
Young Ruja
Режиссер Сурапонг Пленсанг
Сценарист Ornusa Donsawai, Pun Homchuen, Сурапонг Пленсанг, Eakasit Thairaat
Композитор Siwat Homkham
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 мая 2023
Премьера в мире 22 февраля 2022
Дата выхода
28 декабря 2023 Россия Кинологистика
28 декабря 2023 Азербайджан
28 декабря 2023 Болгария
25 марта 2022 Вьетнам
20 апреля 2022 Индонезия
28 декабря 2023 Кыргызстан
28 декабря 2023 Молдавия
21 апреля 2022 Сингапур
28 декабря 2023 Таджикистан
24 февраля 2022 Таиланд
28 декабря 2023 Узбекистан
Сборы в мире $206 425
Производство CJ Major Entertainment
Другие названия
Cracked, 凝弒, Cracked Phab What, Vết Nứt: Âm Hồn Trong Tranh, Реинкарнация. Картины с того света, Prab Wad, Трещины

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 29 июля 2026

Трейлеры фильма

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Реинкарнация. Картины с того света - Дублированный трейлер
Реинкарнация. Картины с того света Дублированный трейлер
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