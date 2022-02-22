Руджа с маленькой дочкой возвращаются в Таиланд после загадочной смерти ее отца-художника. В наследство им достается дом, а также студия с картинами, которые они планируют выгодно продать. Это очень кстати, ведь дочка Руджи нуждается в дорогостоящей операции на глаза. Остаётся нанять реставратора, чтобы привести картины в порядок. С его появлением становится ясно - трещины на картинах скрывают в себе страшное проклятие и тайны прошлого владельца этого дома.
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