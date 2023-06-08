Дудочник, 2023

Жанр: ужасы Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Год выпуска 2023 Премьера в России 8 июня 2023 Премьера в мире 8 июня 2023 Прокатчик Global Film Режиссер Ерлингур Тороддсен В ролях Джулиан Сэндс Шарлотта Хоуп Алексис Родни Кейт Николс Пиппа Уинслоу Все актеры и съемочная группа

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат