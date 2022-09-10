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Постер фильма Заговор дьявола
5.6
Заговор дьявола - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Заговор дьявола
5.6

Заговор дьявола

, 2022
The Devil Conspiracy
Чехия, США, Финляндия / ужасы, триллер, мистика / 18+
Фильм ужасов о клонировании самых влиятельных людей в истории
Трейлеры
Постер фильма Заговор дьявола
5.6
Заговор дьявола - Дублированный трейлер
Заговор дьявола  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссер Натан Франковски назвал свой новый фильм «захватывающей поездкой с эпическими разветвлениями». Он отметил, что возлагает большие надежды на эту картину.

Премьера состоялась 10 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Брюсселе. 

Съемки проходили в Чехии.

Продюсированием картины занялся Эд Алан. Он же является автором сценария. Это дебютная работа Алана в качестве сценариста. 

Постановщиком фильма является Натан Франковски, отмеченный наградами канадский режиссер, начавший свою карьеру с документального кино. Он наиболее известен своей работой над фильмом «Те Ата», за которую получил награду в качестве лучшего режиссера.

Мощная биотехнологическая лаборатория запускает революционную технологию, позволяющую им клонировать самых влиятельных людей в истории с помощью всего нескольких фрагментов ДНК. Организуются подпольные аукционы клонов таких личностей как Микеланджело, Галилей и Вивальди. Таинственный культ, который следит за развитием событий, захватывает лабораторию. И у них не самые благие намерения…

В ролях

Элис Орр-Юинг
Элис Орр-Юинг
Laura Milton
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Lucifer
Питер Менса
Питер Менса
Archangel Michael
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
Cardinal Vincini
Брайан Каспе
Брайан Каспе
Dr. Laurent
Джо Дойл
Джо Дойл
Father Marconi (Michael)
Эвлин Холл
Liz
Спенсер Уайлдинг
Beast of the Ground
Victoria Chilap
Brenda
Андреа Скардуцио
Dr. Andre Russo
Режиссер Нэйтан Франковски
Сценарист Ed Alan
Композитор Anne-Kathrin Dern
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / США / Финляндия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 января 2023
Премьера в мире 10 сентября 2022
Дата выхода
26 января 2023 Россия Парадиз
26 января 2023 Бразилия 16
2 февраля 2023 Казахстан 18+
29 июня 2023 Мексика B-15
13 января 2023 США
12 мая 2023 Тайвань
9 февраля 2023 Узбекистан 18+
8 июня 2023 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $984 341
Производство Czech Anglo Productions
Другие названия
The Devil Conspiracy, La conspiración del diablo, Заговор дьявола, A Profecia do Mal, Der Krieg der Engel ist auf die Erde gekommen, Devil, Diabelski spisek, Kuradi vandenõu, エンド・オブ・ハルマゲドン, 恶魔阴谋, 神鬼聖戰, the devil's conspiracy, 더 데빌 컨스피러시

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 22 голоса
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3588 В жанре «ужасы»  418 В жанре «триллер»  749 В жанре «мистика»  84 В фильмах Чехии  15 В фильмах США  2093 В фильмах Финляндии  13 В фильмах 2022 года  176
Обновлено 30 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Заговор дьявола - Дублированный трейлер
Заговор дьявола Дублированный трейлер
Заговор дьявола - Трейлер
Заговор дьявола Трейлер
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Заговор дьявола - смотреть в онлайн-кинотеатре

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