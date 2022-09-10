Режиссер Натан Франковски назвал свой новый фильм «захватывающей поездкой с эпическими разветвлениями». Он отметил, что возлагает большие надежды на эту картину.
Премьера состоялась 10 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Брюсселе.
Съемки проходили в Чехии.
Продюсированием картины занялся Эд Алан. Он же является автором сценария. Это дебютная работа Алана в качестве сценариста.
Постановщиком фильма является Натан Франковски, отмеченный наградами канадский режиссер, начавший свою карьеру с документального кино. Он наиболее известен своей работой над фильмом «Те Ата», за которую получил награду в качестве лучшего режиссера.
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