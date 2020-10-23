Фильм снят по одноименному рассказу культового писателя Стивена Кинга. Экранизации этого произведения уже выходили в 1984 и 2009 годах.

В 2020 году впервые стало известно о том, что готовится проект, который станет ремейком экранизации рассказа «Дети кукурузы» 1984 года. Позже продюсер Лукас Фостер уточнил, что это будет новая адаптация истории Кинга, «почти ничего общего не имеющая» с фильмом, снятым в середине 80-х.

Пробы включали в себя большое количество онлайн-прослушиваний при участии Джона Макэлари. Со всей Австралии актеры присылали свои записи кастинг-группе.

Основные съемки начались в Новом Южном Уэльсе, Австралия, в марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19, и закончились в июне того же года.

Продюсер Лукас Фостер смог добиться «исключения из общих правил карантина», тесно сотрудничая с Государственным советом по кинематографии. Летом на съемочную площадку приехала полиция из-за заявлений о том, что съемочная команда игнорировала правило социальной дистанции, направленное на предотвращение распространения COVID-19. Фостер отрицал нарушение правил социального дистанцирования, поскольку съемочная группа снимала на окраине Сиднея. По его словам, «съемочная группа кажется ближе друг к другу, чем на самом деле».