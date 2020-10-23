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Постер фильма Дети кукурузы
4.8
Дети кукурузы - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дети кукурузы
4.8

Дети кукурузы

, 2023
Children of the Corn
Австралия, США / ужасы / 18+
Экранизация рассказа Стивена Кинга о детях и их кровавой мести
Трейлеры
Постер фильма Дети кукурузы
4.8
Дети кукурузы - Дублированный трейлер
Дети кукурузы  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм снят по одноименному рассказу культового писателя Стивена Кинга. Экранизации этого произведения уже выходили в 1984 и 2009 годах.

В 2020 году впервые стало известно о том, что готовится проект, который станет ремейком экранизации рассказа «Дети кукурузы» 1984 года. Позже продюсер Лукас Фостер уточнил, что это будет новая адаптация истории Кинга, «почти ничего общего не имеющая» с фильмом, снятым в середине 80-х.

Пробы включали в себя большое количество онлайн-прослушиваний при участии Джона Макэлари. Со всей Австралии актеры присылали свои записи кастинг-группе.

Основные съемки начались в Новом Южном Уэльсе, Австралия, в марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19, и закончились в июне того же года. 

Продюсер Лукас Фостер смог добиться «исключения из общих правил карантина», тесно сотрудничая с Государственным советом по кинематографии. Летом на съемочную площадку приехала полиция из-за заявлений о том, что съемочная команда игнорировала правило социальной дистанции, направленное на предотвращение распространения COVID-19. Фостер отрицал нарушение правил социального дистанцирования, поскольку съемочная группа снимала на окраине Сиднея. По его словам, «съемочная группа кажется ближе друг к другу, чем на самом деле».

Двенадцатилетняя девочка вербует детей небольшого городка в Небраске, чтобы устроить кровавую бойню, жертвами которой будут взрослые, уничтожившие кукурузные поля, а вместе с ними и будущее своих детей.

В ролях

Елена Кампурис
Елена Кампурис
Boleyn Williams
Кейт Мойер
Кейт Мойер
Eden Edwards
Себастьян Аланис Альварес
Алила Браун
Алила Браун
Майкл Дункан
Майкл Дункан
Каллэн Мулвей
Каллэн Мулвей
Robert Williams
Брюс Спенс
Брюс Спенс
Pastor Penney
Стивен Хантер
Стивен Хантер
Calvin Colvington
Джейден МакГинли
Cecil
Ashlee Juergens
Carly Cowder
Сиси Стрингер
Сиси Стрингер
Tanika
Joe Klocek
Calder Colvington
Режиссер Курт Уиммер
Сценарист Курт Уиммер, Стивен Кинг
Композитор Tim Count, Джейкоб Ши
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 марта 2023
Премьера в мире 23 октября 2020
Дата выхода
16 марта 2023 Россия Global Film
23 марта 2023 Азербайджан 18+
14 декабря 2023 Германия 18
23 марта 2023 Казахстан 18+
23 марта 2023 Кыргызстан 16+
3 марта 2023 США
23 марта 2023 Узбекистан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $575 179
Производство ANVL Entertainment, Angel Oak Films, Cinemation Studios
Другие названия
Children of the Corn, Kinder des Zorns, Дети кукурузы, A kukorica gyermekei, Colheita Maldita, Deca kukuruza, Deti kukurice, Dzieci kukurydzy, Grano rosso sangue, Les Démons du maïs, Los chicos del maíz, Maisilapsed, Maissilapset, Діти кукурудзи, スティーヴン・キング エイジ・オブ・パンデミック, 玉米地的小孩

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 34 голоса
3.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3854 В жанре «ужасы»  489 В фильмах Австралии  52 В фильмах США  2185 В фильмах 2023 года  259
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Дети кукурузы - Дублированный трейлер
Дети кукурузы Дублированный трейлер
Дети кукурузы - Трейлер
Дети кукурузы Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Дети кукурузы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Большинство отзывов отмечают сильную актёрскую игру и атмосферу в духе Стивена Кинга, а также качественные визуальные эффекты в ключевых сценах. Слабые стороны — частично устаревшая графика в отдельных моментах и слабая проработка сценария, что снижает напряжение сюжета. Общая оценка колеблется в диапазоне около 6–7 из 10; фильм может подойти поклонникам хоррора и детального, медленно разворачивающегося сюжета, а также тем, кому важна атмосфера и работа актёров.
Саммари составлено ИИ на основе 10 отзывов.

Отзывы о фильме

Алинёнак Нико 15 марта 2023, 09:31
фильм топ! теперь я знаю новое обзывательство для доты😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😏😐😡🛅
Марья Кард 19 марта 2023, 17:57
фильм очень классный по сюжету, я уверена, но в кинотеатр даже в сопровождении моего отца меня не пустили с сестрой и его племянницей
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дети кукурузы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Дети кукурузы

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