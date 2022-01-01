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Неведомое, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Группа героев, собранная эксцентричным миллионером, проникает в закрытый Периметр, полный аномальной активности, не поддающейся научному объяснению. Герои преисполнены решимости разгадать загадку этого места и найти источник «неквантованной» материи – энергии будущего, которая вырабатывается из самого времени! Участникам экспедиции предстоит столкнуться с множеством опасностей и аномалий. Это путешествие изменит всех членов группы, и полностью перевернет их представление о реальности. Каждый из героев найдет в Периметре ответ на вопрос, кем он является на самом деле.

Год выпуска 2022
Режиссер
Александр Богуславский
Александр Богуславский
В ролях
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Егор Корешков
Егор Корешков
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Софья Присс
Софья Присс
Все актеры и съемочная группа
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