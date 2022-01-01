Неведомое, 2022

Группа героев, собранная эксцентричным миллионером, проникает в закрытый Периметр, полный аномальной активности, не поддающейся научному объяснению. Герои преисполнены решимости разгадать загадку этого места и найти источник «неквантованной» материи – энергии будущего, которая вырабатывается из самого времени! Участникам экспедиции предстоит столкнуться с множеством опасностей и аномалий. Это путешествие изменит всех членов группы, и полностью перевернет их представление о реальности. Каждый из героев найдет в Периметре ответ на вопрос, кем он является на самом деле.