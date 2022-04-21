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Постер фильма Паралимпиец
8.0
Паралимпиец - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Паралимпиец
8.0

Паралимпиец

, 2022
Paralimpiets
Казахстан / биография, спорт, драма / 18+
Спортивная драма по реальным событиям о силе духа и исполнении мечты
Трейлеры
Постер фильма Паралимпиец
8.0
Паралимпиец - Трейлер 2
Паралимпиец  Трейлер 2

Факты

О фильме

Фильм основан на реальных событиях по мотивам истории первого в истории Казахстана зимнего паралимпийского чемпиона Александра Калядина.

Некоторые роли в картине сыграли спортсмены, члены паралимпийской команды Казахстана, герои зимних Игр 2018 и 2022 годов.

По словам создателей проекта, на разработку сценария им понадобился практически год, на съемочный период ушел примерно месяц — всего 37 дней.

Самым сложным во время производства стали съемки зимнего блока на курорте Бурабай. Проблемы возникали не только с плотным рабочим графиком, но и с неустойчивостью погоды. Команда принимала на себя удары стихии в виде обильных снегопадов, порывов ветра и вьюги. Это было одно из самых сложных испытаний, запоминающихся и экстремальных приключений.

Жюри ХХ международного кинофестиваля спортивного кино Krasnogorski, что проходил в апреле 2022 года, признало фильм «Паралимпиец» одним из выдающихся событий форума и присудило ему Гран-при.

По словам Алдияра Байракимова, на создание фильма его вдохновило безразличие сограждан по отношению к казахским паралимпийцам и их достижениям. Ознакомившись с паралимпийским движением, он воплотил на экране собирательный образ спортсмена, чтобы поведать зрителям больше личных историй паралимпийцев, собранных в одном герое.

Главным консультантом проекта стал казахский спортсмен, бронзовый призер Паралимпиады 2018 года в Пхенчхане Александр Герлиц. Он даже появился в кадре на три секунды: молодой человек сыграл небольшую роль противника центрального персонажа.

Для молодого постановщика Алдияра Байракимова эта работа оказалась дебютной в категории полнометражных художественных картин. До этого он снимал короткометражные ленты и сериалы.

Максат, талантливый лыжник, с детства мечтавший завоевать олимпийское золото, попадает в автомобильную аварию и лишается ноги. Долгие годы спортсмен пребывает в депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх.Сможет ли он обрести новую семью и завоевать долгожданное золото на Паралимпийских играх?

В ролях

Аскар Ильясов
Аскар Ильясов
Maksat
Еркен Губашев
Еркен Губашев
Aidarbek
Карина Кудекова
Карина Кудекова
Sabina
Алнура Жуматаева
Алнура Жуматаева
Асланбек Жанузаков
Timur Bilalov
Zhanik
Ksenia Borisova
Lily
Ivan Glazyrin
Pasha
Жалгас Жангазин
Karim
Arafat Karabalin
Mara
Тимур Билалов
Zhanik
Boris Yugay
Nitto
Режиссер Алдияр Байракимов
Сценарист Алдияр Байракимов, Venera Kairzhanova, Роман Жуков
Композитор Adilzhan Tolukpayev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 июля 2023
Премьера в мире 21 апреля 2022
Дата выхода
29 июня 2023 Россия BASE Development
21 апреля 2022 Казахстан
29 июня 2023 Узбекистан 12+
Бюджет $240 000
Сборы в мире $11 959
Производство Bairakimov&Kairzhanova presents
Другие названия
Paralympian, Nascido para Esquiar, Паралимпиадашы, Паралимпиец, 雪域重生

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 25 голосов
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  272 В жанре «биография»  14 В жанре «спорт»  7 В жанре «драма»  119 В фильмах Казахстана  1 В фильмах 2022 года  7
Обновлено 25 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Паралимпиец - Трейлер 2
Паралимпиец Трейлер 2
Паралимпиец - Трейлер
Паралимпиец Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Паралимпиец

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Большинство отзывов считает фильм сильной казахстанской спортивной драмой о паралимпийцах: борьба героя, воля и душа в спорте. К плюсам относятся правдоподобная драматургия, искренняя актёрская игра (особенно Аскар Ильясов), операторская работа и музыка; юмор в отдельных сценах не всегда лёгок. Зрители дают высокий отклик, фильм рекомендуют всей семьей и тем, кто ценит спортивные и социальные темы.
Саммари составлено ИИ на основе 26 отзывов.

Отзывы о фильме

Raikhana Serikova 13 июня 2023, 14:03
Фильм 10 из 10! Он однозначно стоит того, чтобы быть увиденным не только в Казахстане, но и на международной арене. Должна признать, актеры,… Читать дальше…
bastuz.kz 14 июня 2023, 12:23
Я - патриот отечественной киноиндустрии Но, в последние годы все наши проекты стали «коммерческими». И сталj много картин, которые смешные,… Читать дальше…
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