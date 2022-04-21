Фильм основан на реальных событиях по мотивам истории первого в истории Казахстана зимнего паралимпийского чемпиона Александра Калядина.

Некоторые роли в картине сыграли спортсмены, члены паралимпийской команды Казахстана, герои зимних Игр 2018 и 2022 годов.

По словам создателей проекта, на разработку сценария им понадобился практически год, на съемочный период ушел примерно месяц — всего 37 дней.

Самым сложным во время производства стали съемки зимнего блока на курорте Бурабай. Проблемы возникали не только с плотным рабочим графиком, но и с неустойчивостью погоды. Команда принимала на себя удары стихии в виде обильных снегопадов, порывов ветра и вьюги. Это было одно из самых сложных испытаний, запоминающихся и экстремальных приключений.

Жюри ХХ международного кинофестиваля спортивного кино Krasnogorski, что проходил в апреле 2022 года, признало фильм «Паралимпиец» одним из выдающихся событий форума и присудило ему Гран-при.

По словам Алдияра Байракимова, на создание фильма его вдохновило безразличие сограждан по отношению к казахским паралимпийцам и их достижениям. Ознакомившись с паралимпийским движением, он воплотил на экране собирательный образ спортсмена, чтобы поведать зрителям больше личных историй паралимпийцев, собранных в одном герое.

Главным консультантом проекта стал казахский спортсмен, бронзовый призер Паралимпиады 2018 года в Пхенчхане Александр Герлиц. Он даже появился в кадре на три секунды: молодой человек сыграл небольшую роль противника центрального персонажа.

Для молодого постановщика Алдияра Байракимова эта работа оказалась дебютной в категории полнометражных художественных картин. До этого он снимал короткометражные ленты и сериалы.