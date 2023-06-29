Турбозавры. Привет, Сирена! , 2023

Картина «Турбозавры. Привет, Сирена!» стала третьей полнометражной анимационной лентой из вселенной «Турбозавры».

Постановщиком мультфильма снова выступил Алексей Котеночкин, который ранее работал над оригинальным сериалом вселенной «Турбозавры» и полнометражными проектами «Турбозавры, вперед!» и «Турбозавры. Зимние приключения». Кроме того, он являлся режиссером-постановщиком популярных мультсериалов «Команда Флоры», «Буба», «Паровозик Тишка» и сценаристом проектов «Тима и Тома», «Малышарики» и «Оранжевая корова».

Нового персонажа Сирену озвучила актриса Софья Ануфриева («Удача», «Тролли. Мировой тур», «Душа»).

В Viber по­яви­лись AR-мас­ки с глав­ны­ми героями. Пользователи могут при­мерить на се­бя об­раз лю­бого Тур­бо­зав­ра: быс­тро­го Зе­ра, мод­ни­цы До, роб­ко­го, но силь­но­го То­ра или же но­вого персонажа Си­рены. Все­го дос­тупно 7 ма­сок — по од­ной на каж­до­го ге­роя-Тур­бо­зав­ра. AR-мас­ки ре­аги­ру­ют на мимику: при съ­ем­ке фо­то и ви­део мож­но улыб­нуть­ся или под­мигнуть, а мас­ка пов­то­рит дви­жения ли­ца.

Пре­дыду­щие про­ек­ты о Тур­бо­зав­рах показали от­личные ре­зуль­та­ты: «Тур­бо­зав­ры, впе­ред!», вы­шед­ший в про­кат осенью 2022 го­да, пос­мотре­ло бо­лее 78 тысяч че­ловек. Этот муль­тфильм стал са­мым ус­пешным про­ек­том го­да в жан­ре ани­маци­он­но­го ки­но­аль­ма­наха. Вто­рой ки­ноп­ро­ект «Тур­бо­зав­ры. Зим­ние прик­лю­чения» превзошел де­бют­ную ки­ноп­ремь­еру «Тур­бо­зав­ров»: его пос­мотре­ло свыше 100 тысяч че­ловек, а сбо­ры пре­выси­ли 20 миллионов руб­лей.