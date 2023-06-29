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Постер мультфильма Турбозавры. Привет, Сирена!
4.8
Турбозавры. Привет, Сирена! - Трейлер
Киноафиша Фильмы Турбозавры. Привет, Сирена!
4.8

Турбозавры. Привет, Сирена!

, 2023
Turbozavry. Privet, Sirena!
Россия / анимация / 18+
Яркие летние приключения с любимыми героями!
Трейлеры
Постер мультфильма Турбозавры. Привет, Сирена!
4.8
Турбозавры. Привет, Сирена! - Трейлер
Турбозавры. Привет, Сирена!  Трейлер

Факты

О фильме

Картина «Турбозавры. Привет, Сирена!» стала третьей полнометражной анимационной лентой из вселенной «Турбозавры».

Постановщиком мультфильма снова выступил Алексей Котеночкин, который ранее работал над оригинальным сериалом вселенной «Турбозавры» и полнометражными проектами «Турбозавры, вперед!» и «Турбозавры. Зимние приключения». Кроме того, он являлся режиссером-постановщиком популярных мультсериалов «Команда Флоры», «Буба», «Паровозик Тишка» и сценаристом проектов «Тима и Тома», «Малышарики» и «Оранжевая корова».

Нового персонажа Сирену озвучила актриса Софья Ануфриева («Удача», «Тролли. Мировой тур», «Душа»). 

В Viber по­яви­лись AR-мас­ки с глав­ны­ми героями. Пользователи могут при­мерить на се­бя об­раз лю­бого Тур­бо­зав­ра: быс­тро­го Зе­ра, мод­ни­цы До, роб­ко­го, но силь­но­го То­ра или же но­вого персонажа Си­рены. Все­го дос­тупно 7 ма­сок — по од­ной на каж­до­го ге­роя-Тур­бо­зав­ра. AR-мас­ки ре­аги­ру­ют на мимику: при съ­ем­ке фо­то и ви­део мож­но улыб­нуть­ся или под­мигнуть, а мас­ка пов­то­рит дви­жения ли­ца. 

Пре­дыду­щие про­ек­ты о Тур­бо­зав­рах показали от­личные ре­зуль­та­ты: «Тур­бо­зав­ры, впе­ред!», вы­шед­ший в про­кат осенью 2022 го­да, пос­мотре­ло бо­лее 78 тысяч че­ловек. Этот муль­тфильм стал са­мым ус­пешным про­ек­том го­да в жан­ре ани­маци­он­но­го ки­но­аль­ма­наха. Вто­рой ки­ноп­ро­ект «Тур­бо­зав­ры. Зим­ние прик­лю­чения» превзошел де­бют­ную ки­ноп­ремь­еру «Тур­бо­зав­ров»: его пос­мотре­ло свыше 100 тысяч че­ловек, а сбо­ры пре­выси­ли 20 миллионов руб­лей.

 

Яркие летние приключения с любимыми героями! В команде стало еще больше друзей, ведь Турбозавры встретили Сирену – веселую пожарную машину из города. С ней они могут спасти не только лес от метеорита, но и огород соседа от надоедливых ворон! Турбозавры, вперед!

 

В ролях

Софья Ануфриева
Sirena
Режиссер Алексей Котеночкин
Сценарист Kseniya Beglyakova, Iordan Kefalidi, Алексей Котеночкин, Nikolay Titov
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 29 июня 2023
Дата выхода
29 июня 2023 Россия Централ Партнершип
Сборы в мире $140 355
Производство Karamel & Ko
Другие названия
Turbozavry. Privet, Sirena!, Турбозавры. Привет, Сирена!

Рейтинг мультфильма

4.8
Оцените 14 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Турбозавры. Привет, Сирена! - Трейлер
Турбозавры. Привет, Сирена! Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

Киноафиша.инфо 11 августа 2023, 18:44
Добрый вечер! Рейтинг 18+ присутствует во всех фильмах из-за новых законов , под которые попадает и киноиндустрия
bondarenko.denis.2005 11 августа 2023, 17:06
Интересно глянуть на Турбозавров с 18+ 🤫
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
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