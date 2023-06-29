Турбозавры. Привет, Сирена! , 2023

Картина «Турбозавры. Привет, Сирена!» стала третьей полнометражной анимационной лентой из вселенной «Турбозавры».
Постановщиком мультфильма снова выступил Алексей Котеночкин, который ранее работал над оригинальным сериалом вселенной «Турбозавры» и полнометражными проектами «Турбозавры, вперед!» и «Турбозавры. Зимние приключения». Кроме того, он являлся режиссером-постановщиком популярных мультсериалов «Команда Флоры», «Буба», «Паровозик Тишка» и сценаристом проектов «Тима и Тома», «Малышарики» и «Оранжевая корова».
Нового персонажа Сирену озвучила актриса Софья Ануфриева («Удача», «Тролли. Мировой тур», «Душа»).
В Viber появились AR-маски с главными героями. Пользователи могут примерить на себя образ любого Турбозавра: быстрого Зера, модницы До, робкого, но сильного Тора или же нового персонажа Сирены. Всего доступно 7 масок — по одной на каждого героя-Турбозавра. AR-маски реагируют на мимику: при съемке фото и видео можно улыбнуться или подмигнуть, а маска повторит движения лица.
Предыдущие проекты о Турбозаврах показали отличные результаты: «Турбозавры, вперед!», вышедший в прокат осенью 2022 года, посмотрело более 78 тысяч человек. Этот мультфильм стал самым успешным проектом года в жанре анимационного киноальманаха. Второй кинопроект «Турбозавры. Зимние приключения» превзошел дебютную кинопремьеру «Турбозавров»: его посмотрело свыше 100 тысяч человек, а сборы превысили 20 миллионов рублей.
Яркие летние приключения с любимыми героями! В команде стало еще больше друзей, ведь Турбозавры встретили Сирену – веселую пожарную машину из города. С ней они могут спасти не только лес от метеорита, но и огород соседа от надоедливых ворон! Турбозавры, вперед!
|29 июня 2023
|Россия
|Централ Партнершип