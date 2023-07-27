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Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
Киноафиша Фильмы Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
Helmut Newton: The Bad and the Beautiful

Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный, 2020

2020 / Германия
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Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 июля 2023
Премьера в мире 27 июля 2023
Прокатчик Arthouse
Прокатчик Пионер
Режиссер
Геро фон Бём
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
17:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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« Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» в кинотеатрах

сб 17
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D
17:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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