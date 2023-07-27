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Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
Helmut Newton: The Bad and the Beautiful
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный, 2020
2020 / Германия
Оценить фильм можно будет после премьеры
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биография
документальный
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Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2020
Премьера в России
27 июля 2023
Премьера в мире
27 июля 2023
Прокатчик
Arthouse
Прокатчик
Пионер
Режиссер
Геро фон Бём
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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17:00
от 700 ₽
Полное расписание и билеты
17 июня
от 700 ₽
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« Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» в кинотеатрах
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Как купить билеты на сеанс фильма « Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный»?
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2D
17:00
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