Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный, 2020

Один из величайших мастеров фотографии Хельмут Ньютон стал известен благодаря исследованию женской формы, и остаётся культовым автором на протяжении долгих лет даже после его трагической смерти в автокатастрофе в Лос-Анджелесе в 2004 году. Ньютон работал по всему миру от Сингапура до Лос-Анджелеса, включая Австралию и Париж, но немецкий Веймар был визитной карточкой его работы. Его уникальный и впечатляющий способ запечатлеть женщин в кадре всегда ставил вопросы: уважал ли он права своих моделей или относился к ним, как к сексуальным объектам? С помощью откровенных интервью с Грейс Джонс, Шарлоттой Рэмплинг, Изабеллой Росселлини, Анной Винтур, Клавдией Шиффер, Марианной Фэйтфулл, Ханной Шигуллой, Надей Ауэрманн и женой Ньютона Джун (она же фотограф Элис Спрингс) отражается его наследие и даются попытки ответить на вопросы по теме, лежащей в основе работы всей его жизни — создание провокационных изображений женщин. В фильме представлены материалы из личных архивов Ньютона, включая его дискуссии с американской писательницей Сьюзен Зонтаг и, конечно, множество легендарных снимков.