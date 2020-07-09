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Постер фильма Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
7.2
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
7.2

Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный

, 2020
Helmut Newton: The Bad and the Beautiful
Германия / биография, документальный / 18+
Документальный фильм об одном из величайших фотографов
Трейлеры
Постер фильма Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
7.2
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный - Дублированный трейлер
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный  Дублированный трейлер

О фильме

Один из величайших мастеров фотографии Хельмут Ньютон стал известен благодаря исследованию женской формы, и остаётся культовым автором на протяжении долгих лет даже после его трагической смерти в автокатастрофе в Лос-Анджелесе в 2004 году. Ньютон работал по всему миру от Сингапура до Лос-Анджелеса, включая Австралию и Париж, но немецкий Веймар был визитной карточкой его работы. Его уникальный и впечатляющий способ запечатлеть женщин в кадре всегда ставил вопросы: уважал ли он права своих моделей или относился к ним, как к сексуальным объектам? С помощью откровенных интервью с Грейс Джонс, Шарлоттой Рэмплинг, Изабеллой Росселлини, Анной Винтур, Клавдией Шиффер, Марианной Фэйтфулл, Ханной Шигуллой, Надей Ауэрманн и женой Ньютона Джун (она же фотограф Элис Спрингс) отражается его наследие и даются попытки ответить на вопросы по теме, лежащей в основе работы всей его жизни — создание провокационных изображений женщин. В фильме представлены материалы из личных архивов Ньютона, включая его дискуссии с американской писательницей Сьюзен Зонтаг и, конечно, множество легендарных снимков.

В ролях

Хельмут Ньютон
Хельмут Ньютон
Self
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Self
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Self
Грэйс Джонс
Грэйс Джонс
Self
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Self
Sylvia Gobbel
Self
Анна Винтур
Анна Винтур
Self
Надя Ауэрман
Self
Phyllis Posnick
Self
Сьюзен Зонтаг
Self
Шарлотта Ремплоинг
Self
Режиссер Геро фон Бём
Сценарист Геро фон Бём
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 5 сентября 2020
Премьера в мире 9 июля 2020
Дата выхода
27 июля 2023 Россия Arthouse, Пионер
28 апреля 2022 Австралия M
27 июля 2023 Азербайджан
27 июля 2023 Болгария
9 июля 2020 Германия
27 июля 2023 Кыргызстан
27 июля 2023 Молдавия
27 июля 2023 Таджикистан
4 декабря 2020 Тайвань
27 июля 2023 Узбекистан
14 июля 2021 Франция
17 сентября 2020 Чехия

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $244 615
Производство Lupa Film, Monarda Arts
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный - Дублированный трейлер
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный Дублированный трейлер
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Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный

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