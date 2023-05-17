Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Опасны ли мутанты? Как передаётся заболевание?
Франсуа делает всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он с 16-летним сыном Эмилем едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть жена Франсуа, исчезают. Отец с сыном начинают поиски Ланы, которые навсегда изменят их жизнь.
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