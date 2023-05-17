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Постер фильма Королевство зверей
7.0
Королевство зверей - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Королевство зверей
7.0

Королевство зверей

, 2023
Le règne animal
Франция / приключения, драма, фантастика / 18+
Фантастическая драма о вирусе, превращающем людей в животных
Трейлеры
Постер фильма Королевство зверей
7.0
Королевство зверей - Дублированный трейлер
Королевство зверей  Дублированный трейлер

О фильме

Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Опасны ли мутанты? Как передаётся заболевание?
 Франсуа делает всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он с 16-летним сыном Эмилем едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть жена Франсуа, исчезают. Отец с сыном начинают поиски Ланы, которые навсегда изменят их жизнь.

В ролях

Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
François Marindaze
Пол Кирхер
Пол Кирхер
Émile Marindaze
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Julia Izquierdo
Том Мерсье
Том Мерсье
Fix
Билли Блэйн
Билли Блэйн
Nina Moktari
Саадия Бентайеб
Naïma
Натали Ришар
Натали Ришар
Ксавье Обер
Jacques
Габриэль Кабальеро
Габриэль Кабальеро
Victor
Iliana Khelifa
Maëlle
Paul Muguruza
Jordan
Режиссер Тома Кайе
Сценарист Тома Кайе, Pauline Munier
Композитор Andrea Laszlo De Simone
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 февраля 2024
Премьера в мире 17 мая 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Россия RWV Film
30 ноября 2023 Азербайджан
17 октября 2024 Аргентина +13
4 октября 2023 Бельгия 14
30 ноября 2023 Болгария
11 января 2024 Германия
30 мая 2024 Греция
16 сентября 2024 Дания 15
13 декабря 2023 Индонезия
20 октября 2023 Испания
13 июня 2024 Италия
10 октября 2024 Колумбия
30 ноября 2023 Кыргызстан
26 января 2024 Латвия N12
26 января 2024 Литва N13
20 июня 2024 Мексика B-15
30 ноября 2023 Молдавия
23 ноября 2023 Нидерланды 12
29 августа 2024 Перу
14 июня 2024 Польша
15 марта 2024 США
30 ноября 2023 Таджикистан
24 ноября 2023 Тайвань 6+
19 января 2024 Турция 13+
30 ноября 2023 Узбекистан
2 ноября 2023 Украина
15 ноября 2023 Финляндия 12
4 октября 2023 Франция TP
12 сентября 2024 Чили 14
4 октября 2023 Швеция 15
26 января 2024 Эстония
22 января 2025 Южная Корея 15
Бюджет €15 960 000
Сборы в мире $9 306 225
Производство Nord-Ouest Films, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
Le règne animal, The Animal Kingdom, Criaturas Asombrosas, El reino animal, Animalia, Aenimeol kingdeom, Hayvan Krallığı, Królestwo zwierząt, Loomade kuningriik, Mutánsok, O Reino Animal, Reino Animal, Ζωικό βασίλειο, Королевство зверей, Королівство тварин, 动物王国, 動物界, 進化症候群, Criaturas incríveis, 동물 왕국

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 17 голосов
6.7 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Королевство зверей - Дублированный трейлер
Королевство зверей Дублированный трейлер
Королевство зверей - Дублированный тизер
Королевство зверей Дублированный тизер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 29 июня 2024, 00:19
Французская фантастическая приключенческая драма "Королевство зверей" или "Лесное царство" повествует о внезапном вирусе, волна… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 24 декабря 2023, 19:39
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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