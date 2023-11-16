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Легенда о самбо
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Легенда о самбо, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Москва. 1936 год. Спартакиада. Приглашена сильнейшая команда борцов. И вот решающий поединок.  Кто одержит победу, кого ждет поражение, а кого –  неожиданный поворот судьбы…
Два мастера боевых искусств. Один – с детства обучался искусству дзюдо в Японии – Василий Ощепков. Другой, прошедший Русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны –  Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд – все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.

Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 16 ноября 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
В ролях
Дмитрий Павленко
Дмитрий Павленко
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Ольга Сташкевич
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Все актеры и съемочная группа
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Переводчик
Переводчик
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