Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек на шоссе
Киноафиша Фильмы Человек на шоссе
L'uomo sulla strada

Человек на шоссе, 2022

2022 / Италия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 августа 2023
Премьера в мире 10 августа 2023
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Джанлука Манджашутти
В ролях
Аврора Джовинаццо
Аврора Джовинаццо
Лоренцо Рикельми
Лоренцо Рикельми
Джулиано Берти
Габриэле Боккио
Астрид Казали
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек на шоссе 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава
2022, Великобритания, триллер
Related video
Народ еще может увидеть Костомарова на соревнованиях, правда есть «но»
С Василием ничего общего: обомлеете, увидев мужа Надюхи из фильма «Любовь и голуби»
За границей запретили «Эй, Арнольд!»: причина не укладывается в голове
Дочь Куценко и Порошиной взяла от родителей лучшее: женихи в очередь выстраиваются за ней
В модели с огромными губами Маю Егорову из «Голос. Дети» не узнать: невероятное перевоплощение
Ненависть фанатов «Клона» довела: Базилио изменился так, что не узнать
Американка спустила миллионы на пластику, а зря: превратилась в шарж
Народ не верит, что Наталье Селезневой уже 78 лет: есть только один недостаток (фото)
Лицо ангела, сущность дьявола: как сейчас выглядит 88-летняя Фатеева, отказавшаяся от пластики (фото)
Россиянка наплевала на мнение близких и вышла замуж за африканского принца: ахнете, увидев их малышей
Скрипач из «Кин-дза-дза!» пропал с экранов, но прославился: взгляните, кем он стал
Личико престарелой Гюльчатай все еще прекрасно: годы не отняли самого главного (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше