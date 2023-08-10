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Человек на шоссе
L'uomo sulla strada
Человек на шоссе, 2022
2022 / Италия
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Жанр:
триллер
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Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
10 августа 2023
Премьера в мире
10 августа 2023
Прокатчик
Ракета Релизинг
Режиссер
Джанлука Манджашутти
В ролях
Аврора Джовинаццо
Лоренцо Рикельми
Джулиано Берти
Габриэле Боккио
Астрид Казали
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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