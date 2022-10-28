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Постер фильма Астрал: Потомство
5.1
Астрал: Потомство - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Астрал: Потомство
5.1

Астрал: Потомство

, 2022
Leave
Норвегия / ужасы, триллер / 18+
Мистический фильм ужасов о поиске биологических родителей
Трейлеры
Постер фильма Астрал: Потомство
5.1
Астрал: Потомство - Дублированный трейлер
Астрал: Потомство  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссером выступил Алекс Херрон. Это его дебютная работа. Ранее он снимал музыкальные видеоклипы и рекламные ролики. Херрон сотрудничал с Тайо Крузом и Ministry of Sound. Один из этих клипов стал первым музыкальным видео, который получил 100 000 000 просмотров на YouTube в Европе.

По словам Дэйва Спилда, продюсера Trollbound Entertainment, режиссер Алекс Херрон твердой рукой и зорким взглядом превратил сценарий в поистине уникальный жанровый фильм, запечатлевший как страхи, так и глубоко эмоциональную историю.

Съемки фильма проходили в Норвегии осенью 2021 года. В кадре часто появляется живописная сельская местность. 

Режиссер Алекс Херрон отметила, что хотела привлечь зрителя, заставить волноваться и удивляться, а затем протащить через ад главной героини и заставить испытать мучения, с которыми она сталкивается на пути к тому, кто она есть.

Несмотря на то что большая часть актеров — норвежцы, фильм снят на английском языке.

Молодая американка едет в Европу на поиски своих биологических родителей. В младенчестве ее бросили на кладбище, завернув в ткань с сатанинскими символами. По мере того, как она приближается к ответам, кто и откуда ее родители, некий дух все настойчивее предупреждает ее уехать.

В ролях

Алисия фон Риттберг
Алисия фон Риттберг
Hunter White
Герман Томмераас
Герман Томмераас
Stian Norheim
Эллен Доррит Петерсен
Эллен Доррит Петерсен
Cecilia Winterberg
Стиг Р. Амдам
Стиг Р. Амдам
Torstein Norheim
Мортен Хольст
Kristian Morild
Мария Альм Норелль
Anna Norheim
Рагнхильд Гудбрандсен
Lillian Norheim
Кларенс Смит
Raylan White
Джералд Петтерсен
Olav Norheim
Gry M. Dahl
Ghost
Gry M. Dahl
Ghost
Режиссер Алекс Херрон
Сценарист Томас Молдстад, Dave Spilde, Алекс Херрон
Композитор Джейми Кристоферсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 марта 2023
Премьера в мире 28 октября 2022
Дата выхода
5 января 2023 Россия Экспонента
5 октября 2023 Бразилия 16
26 января 2023 Казахстан 18+
26 января 2023 Кыргызстан 16+
28 октября 2022 Норвегия
12 января 2023 ОАЭ TBC
23 июня 2023 Польша
26 января 2023 Узбекистан 18+
3 ноября 2022 Чехия
Бюджет 20 000 000 NOK
Сборы в мире $1 561 282
Производство Trollbound Entertainment, Mediefondet Zefyr, Trailer Park
Другие названия
Leave, Culto Al Diablo, Menekülj!, Odejdź!, Pacto com o Demônio, Uteč, Uteč!, Астрал: Потомство, Потомство дьявола

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 53 голоса
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3786 В жанре «ужасы»  468 В жанре «триллер»  795 В фильмах Норвегии  19 В фильмах 2022 года  193
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Астрал: Потомство - Дублированный трейлер
Астрал: Потомство Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Астрал: Потомство

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разнородны: часть зрителей считает фильм не ужастиком, а драмой с разговорной подачей и слабой проработкой сюжета; другие отмечают детективный элемент и линию поиска матери. Сильные стороны — задумка, диалоги и спокойный темп без навязчивых эффектов; слабые — долгие беседы, неполная динамика и несогласованность жанра. Оценки варьируются: от 2/5 до 4–5/5. Подойдёт любителям детективов и семейной драмы, не фанатам хоррора.
Саммари составлено ИИ на основе 20 отзывов.

Отзывы о фильме

Игорь Ман 6 января 2023, 01:12
Это не продолжение всем известной серии, схожесть только в названии. все полтора часа сидел в недоумении и думал причем тут Астрал? От него там… Читать дальше…
Екатерина Хозина 5 января 2023, 23:26
Не страшно, не интересно! Ничего не происходит весь фильм.они просто разговаривают
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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