Режиссером выступил Алекс Херрон. Это его дебютная работа. Ранее он снимал музыкальные видеоклипы и рекламные ролики. Херрон сотрудничал с Тайо Крузом и Ministry of Sound. Один из этих клипов стал первым музыкальным видео, который получил 100 000 000 просмотров на YouTube в Европе.
По словам Дэйва Спилда, продюсера Trollbound Entertainment, режиссер Алекс Херрон твердой рукой и зорким взглядом превратил сценарий в поистине уникальный жанровый фильм, запечатлевший как страхи, так и глубоко эмоциональную историю.
Съемки фильма проходили в Норвегии осенью 2021 года. В кадре часто появляется живописная сельская местность.
Режиссер Алекс Херрон отметила, что хотела привлечь зрителя, заставить волноваться и удивляться, а затем протащить через ад главной героини и заставить испытать мучения, с которыми она сталкивается на пути к тому, кто она есть.
Несмотря на то что большая часть актеров — норвежцы, фильм снят на английском языке.
Молодая американка едет в Европу на поиски своих биологических родителей. В младенчестве ее бросили на кладбище, завернув в ткань с сатанинскими символами. По мере того, как она приближается к ответам, кто и откуда ее родители, некий дух все настойчивее предупреждает ее уехать.
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