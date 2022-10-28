Режиссером выступил Алекс Херрон. Это его дебютная работа. Ранее он снимал музыкальные видеоклипы и рекламные ролики. Херрон сотрудничал с Тайо Крузом и Ministry of Sound. Один из этих клипов стал первым музыкальным видео, который получил 100 000 000 просмотров на YouTube в Европе.

По словам Дэйва Спилда, продюсера Trollbound Entertainment, режиссер Алекс Херрон твердой рукой и зорким взглядом превратил сценарий в поистине уникальный жанровый фильм, запечатлевший как страхи, так и глубоко эмоциональную историю.

Съемки фильма проходили в Норвегии осенью 2021 года. В кадре часто появляется живописная сельская местность.

Режиссер Алекс Херрон отметила, что хотела привлечь зрителя, заставить волноваться и удивляться, а затем протащить через ад главной героини и заставить испытать мучения, с которыми она сталкивается на пути к тому, кто она есть.

Несмотря на то что большая часть актеров — норвежцы, фильм снят на английском языке.