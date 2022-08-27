Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Влюблён без памяти
6.0
Влюблён без памяти - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Влюблён без памяти
6.0

Влюблён без памяти

, 2022
C'est mon homme
Франция / драма / 18+
Французская драма о мужчине с амнезией, на чье сердце претендуют сразу две женщины
Трейлеры
Постер фильма Влюблён без памяти
6.0
Влюблён без памяти - Дублированный трейлер
Влюблён без памяти  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Франко-бельгийский фильм Гийома Бюро стал дебютом режиссера в полнометражном кино. Постановщик также принял участие в написании сценария. Бюро работал над этим проектом в течение четырех лет.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Он взят из журналистского материала о неизвестном солдате, история которого глубоко тронула Гийома Бюро. Действие происходило в 1920-е годы.

Режиссер пригласил своего друга Кристиана Поля, бывшего депутата Ньевра, ставшего мэром Лормеса, на роль мэра деревни. Он появился в одной сцене, где выступил с политической речью.

Кэтрин Джарриер, ответственная за декорации, рассказала о том, что использовала мебель, которая уже имелась в доме, где проходили съемки, но поменяла шторы и гобелены. В интерьере специально оставлено пустое место, которое указывает на отсутствие мужа Делоне, давящее на женщину в начале картины.

Костюмер Натали Рауль отметила, что перед ней стояла непростая задача – создать визуально разные вселенные, передав при этом дух эпохи. Герои, которые играют буржуазную пару, одеты элегантно. Образ некоторых персонажей сделали подчеркнуто передовым, а других – немного старомодным. 

Музыку к фильму написал Ромен Труйе. Саундтрек вышел отдельным синглом 5 апреля 2023 года. Режиссер Гийом Бюро поставил перед музыкантом задачу создать «оркестровую музыку с лирическими тонами».

Съемки начались 4 августа 2021 года и завершились 15 сентября. Они проходили в Бургундии, в регионе Пэи-де-ла-Луар, городе Аваллоне, а также в Мескере на пристани Меркель.

Картина представлена на фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме 27 августа 2022 года.

Первая мировая война, тысячи пропадают без вести. Но Жюли верит, ее муж жив. Спустя три года в газете ей попадается фото бродяги, страдающего амнезией. Это точно он! Всеми силами она пытается разжечь в любимом прежнюю страсть. И кажется, чувства возвращаются. Пока однажды на пороге не появляется другая женщина, которая утверждает, что это ее мужчина.

 

В ролях

Лейла Бехти
Лейла Бехти
Julie Delaunay
Карим Леклу
Карим Леклу
L'homme
Луиз Бургуан
Луиз Бургуан
Rose-Marie Brunet, dite Frimousse
Эммануэль Шаафф
Эммануэль Шаафф
Gloria
Жан-Шарль Клише
Жан-Шарль Клише
Antoine Delaunay
Ghislain de Fonclare
Dr. Gramont
Jeanne Cohendy
Alice
Véronique Ruggia
Carlotta
Séverine Robic
Lilli
Aliénor Schreder
Edith
Режиссер Гийом Бюро
Сценарист Робен Кампийо, Гийом Бюро, Пьер Шоссон, Луиджи Пиранделло
Композитор Romain Trouillet
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 августа 2023
Премьера в мире 27 августа 2022
Дата выхода
11 мая 2023 Россия Arna Media
24 мая 2024 Испания
20 апреля 2023 Украина
5 апреля 2023 Франция TP

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Сборы в мире $287 402
Производство Avenue B Productions, Frakas Productions, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Другие названия
C'est mon homme, Loving Memories, A szerelem emlékei, Amintiri pline de iubire, Querida desconocida, Wspomnienie miłości, Без пам'яті, Влюблён без памяти

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Влюблён без памяти - Дублированный трейлер
Влюблён без памяти Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Любить, чтобы жить.
Любить, чтобы жить. В российский прокат выходит «Влюблен без памяти» – дебютный фильм режиссера Гийома Бюро, впервые представленный на фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме в 2022 году. Франко-бельгийская камерная драма начинающего постановщика основана на реальных событиях, происходивших в Италии в 1920-е годы, – тогда суд пытался установить личность солдата с амнезией, которого узнала жена, но в итоге он оказался совершенно другим человеком. После Первой мировой таких историй были…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Влюблён без памяти - смотреть в онлайн-кинотеатре

Влюблён без памяти
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше