Франко-бельгийский фильм Гийома Бюро стал дебютом режиссера в полнометражном кино. Постановщик также принял участие в написании сценария. Бюро работал над этим проектом в течение четырех лет.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Он взят из журналистского материала о неизвестном солдате, история которого глубоко тронула Гийома Бюро. Действие происходило в 1920-е годы.

Режиссер пригласил своего друга Кристиана Поля, бывшего депутата Ньевра, ставшего мэром Лормеса, на роль мэра деревни. Он появился в одной сцене, где выступил с политической речью.

Кэтрин Джарриер, ответственная за декорации, рассказала о том, что использовала мебель, которая уже имелась в доме, где проходили съемки, но поменяла шторы и гобелены. В интерьере специально оставлено пустое место, которое указывает на отсутствие мужа Делоне, давящее на женщину в начале картины.

Костюмер Натали Рауль отметила, что перед ней стояла непростая задача – создать визуально разные вселенные, передав при этом дух эпохи. Герои, которые играют буржуазную пару, одеты элегантно. Образ некоторых персонажей сделали подчеркнуто передовым, а других – немного старомодным.

Музыку к фильму написал Ромен Труйе. Саундтрек вышел отдельным синглом 5 апреля 2023 года. Режиссер Гийом Бюро поставил перед музыкантом задачу создать «оркестровую музыку с лирическими тонами».

Съемки начались 4 августа 2021 года и завершились 15 сентября. Они проходили в Бургундии, в регионе Пэи-де-ла-Луар, городе Аваллоне, а также в Мескере на пристани Меркель.

Картина представлена на фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме 27 августа 2022 года.