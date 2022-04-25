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Неудержимые 4
The Expendables 4
Неудержимые 4,
США
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Жанр:
боевик
приключения
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О фильме
Самая крепкая шайка благородных наемников готова к следующему заданию. Но прежде, чем отправиться в сражение, им предстоит выяснить отношения между собой — притом, на кулаках!
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Прокатчик
MDfilm
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Арнольд Шварценеггер
Джейсон Стэйтем
Меган Фокс
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(2017)
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«Доктор Стрэндж 2», «Бордерлендс» и «Неудержимые 4» пропали из графика российских кинорелизов
Ситуация с американскими фильмами в российском прокате продолжает усугубляться.
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25 апреля 2022 13:10
Во время съемок «Неудержимых 4» два члена съемочной команды получили травмы
Пострадали технические работники.
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18 ноября 2021 16:25
Фильмы «Бордерлендс» и «Неудержимые 4» получили даты релиза в России
Хотя студия, выпускающая обе ленты, пока официально не объявила о дате релиза.
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11 ноября 2021 13:40
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