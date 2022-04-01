Начинающая актриса Джесс принимает участие в трендовом проекте в социальных сетях. Под руководством загадочного куратора она становится настоящим феноменом с тысячами подписчиков. Но с каждой новой съемкой он подвергает девушку все более страшным испытаниям. Теперь ей нужно выбраться из этого кошмара, в то время как кровожадная публика требует все больше зрелищ!