Саундтрек к фильму Fan to flame исполнила Алисия Чемпион.
Фильм принял участие в фестивале фильмов ужасов Screamfest.
Дэни Баркер и Люк Кук перед съемками репетировали всего 2 дня.
Несмотря на мрачную атмосферу фильма, по словам Каминер, съемки проходили очень весело. Согласно философии Сильвии, счастливая команда работает гораздо продуктивнее.
Оригинальное название фильма — «Следуй за ней».
Мировая премьера фильма состоялась 1 апреля 2022 года в Португалии в рамках международного кинофестиваля «Фантаспорто». Картина получила награду в номинации «Лучший фильм».
Картина является полнометражным дебютом режиссера Сильвии Каминер. До этого она была известна как режиссер документального кино. Сильвия отметила, что хочет продолжать работать в жанре психологического триллера, а также мечтает снять драматическое кино.
Съемки проходили в долине Гудзон.
Начинающая актриса Джесс принимает участие в трендовом проекте в социальных сетях. Под руководством загадочного куратора она становится настоящим феноменом с тысячами подписчиков. Но с каждой новой съемкой он подвергает девушку все более страшным испытаниям. Теперь ей нужно выбраться из этого кошмара, в то время как кровожадная публика требует все больше зрелищ!
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