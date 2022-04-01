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Без фильтров

, 2022
Follow Her
США / триллер / 18+
Триллер о молодой актрисе, которой придется заплатить страшную цену за успех в соцсетях
Трейлеры
Постер фильма Без фильтров
5.9
Без фильтров - Дублированный трейлер
Без фильтров  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Саундтрек к фильму Fan to flame исполнила Алисия Чемпион. 

Фильм принял участие в фестивале фильмов ужасов Screamfest. 

Дэни Баркер и Люк Кук перед съемками репетировали всего 2 дня. 

Несмотря на мрачную атмосферу фильма, по словам Каминер, съемки проходили очень весело. Согласно философии Сильвии, счастливая команда работает гораздо продуктивнее.

Оригинальное название фильма — «Следуй за ней».

Мировая премьера фильма состоялась 1 апреля 2022 года в Португалии в рамках международного кинофестиваля «Фантаспорто». Картина получила награду в номинации «Лучший фильм».

Картина является полнометражным дебютом режиссера Сильвии Каминер. До этого она была известна как режиссер документального кино. Сильвия отметила, что хочет продолжать работать в жанре психологического триллера, а также мечтает снять драматическое кино.

Съемки проходили в долине Гудзон.

Начинающая актриса Джесс принимает участие в трендовом проекте в социальных сетях. Под руководством загадочного куратора она становится настоящим феноменом с тысячами подписчиков. Но с каждой новой съемкой он подвергает девушку все более страшным испытаниям. Теперь ей нужно выбраться из этого кошмара, в то время как кровожадная публика требует все больше зрелищ!

В ролях

Даниэль Баркер
Даниэль Баркер
Jess Peters
Люк Кук
Люк Кук
Tom Brady
Элиана Джонс
Элиана Джонс
Kai
Марк Мозес
Марк Мозес
Richard
Брайан Винсент
Брайан Винсент
Matt
Cristala Carter
Detective Robinson
Джастин Л. Уилсон
Bryan
Lorraine Farris
Irina
Darrell Thorne
Quasi Queen
Maayan Laufer
Talia
Режиссер Сильвия Каминер
Сценарист Даниэль Баркер
Композитор Александр Арнцен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 июня 2023
Премьера в мире 1 апреля 2022
Дата выхода
11 мая 2023 Россия Global Film
11 мая 2023 Азербайджан 18+
11 мая 2023 Казахстан 18+
11 мая 2023 Кыргызстан 16+
26 мая 2023 Латвия N16
12 мая 2023 Литва
11 мая 2023 Узбекистан 18+
11 мая 2023 Украина
Сборы в мире $58 090
Производство Classified Films, Classified Films, Dolger Films
Другие названия
Follow Her, Classified Killer, Quem Quer Ser Famoso?, Segue-a, Без фильтров, Фоловери, Ей нужен твой лайк

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Без фильтров - Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Метаироничный триллер, точно улавливающий ритм эпохи.
Метаироничный триллер, точно улавливающий ритм эпохи. «Без фильтров», снятый Сильвией Каминер, – настоящий фестивальный хит 2022 года. Бойкий триллер с элементами слэшера успел побывать и на Popcorn Frights, и на Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов, и на британском FRIGHTFEST, и на самом известном фестивале хорроров SCREAMFEST, а также забрал много престижных наград, включая призы за «Лучший фильм», «Оригинальную идею» и «Лучшую актрису». Многие критики отметили картину…

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