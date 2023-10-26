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Папа, не звезди
La tête dans les étoiles
Папа, не звезди, 2023
2023 / Бельгия / Франция
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера в России
26 октября 2023
Премьера в мире
26 октября 2023
Прокатчик
Капелла Фильм
Режиссер
Эммануэль Жилибер
В ролях
Хаким Джемили
Алис Поль
Франсуа-Ксавье Демезон
Оливия Коте
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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