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Папа, не звезди
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La tête dans les étoiles

Папа, не звезди, 2023

2023 / Бельгия / Франция
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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера в России 26 октября 2023
Премьера в мире 26 октября 2023
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Эммануэль Жилибер
Эммануэль Жилибер
В ролях
Хаким Джемили
Хаким Джемили
Алис Поль
Алис Поль
Франсуа-Ксавье Демезон
Франсуа-Ксавье Демезон
Оливия Коте
Оливия Коте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Папа, не звезди 1 постер
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