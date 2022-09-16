Один настоящий день, 2022

Следователь из следственного комитета - хладнокровный и циничный человек, готовый идти на любые жертвы ради достижения своих амбициозных целей. Однако после ряда неожиданных событий он вынужден пересмотреть свои убеждения и взглянуть на свои поступки, а также на поведение своих коррумпированных коллег. Перед ним встает трудный выбор: с одной стороны, сияющая карьера и финансовое благополучие, с другой - дорога чести и моральных принципов, которая может отнять у него все, включая его жизнь. Приходит тот самый день, когда следователь сталкивается с жизненно важным решением, которое изменит его судьбу и принесет возможность для нравственного перерождения и духовного роста. Внутренняя борьба между желанием достичь успеха и богатства и собственной совестью приводит его к моменту истины, когда приходится принимать решение, которое определит его дальнейшую жизнь. Как он справится с самым сложным выбором между легким путем и путем чести?