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Киноафиша Фильмы Один настоящий день

Один настоящий день, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Следователь следственного комитета — циничный спокойный человек, готовый ради достижения своих целей на любые поступки. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на свои действия и окружающих его коррумпированных сослуживцев. Мужчина оказывается перед сложным выбором, где с одной стороны его ждут блестящая карьера и прекрасный финансовый достаток, а с другой — поступок, совершив который, он может потерять всё, даже свою жизнь. И вот наступает тот самый «один настоящий день», который даст ему возможность нравственного перерождения и духовного взлёта.

Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 2 февраля 2023
Премьера в мире 2 февраля 2023
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Георгий Шенгелия
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Петр Федоров
Петр Федоров
Александр Робак
Александр Робак
Ирина Туманцева
Ирина Туманцева
Егор Трухин
Егор Трухин
Все актеры и съемочная группа
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