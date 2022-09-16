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Постер фильма Один настоящий день
6.5
Один настоящий день - Трейлер
Киноафиша Фильмы Один настоящий день
6.5

Один настоящий день

, 2022
Odin nastoyashchiy den
Россия / триллер, криминал / 18+
Криминальная драма о следователе и его нравственном перерождении
Трейлеры
Постер фильма Один настоящий день
6.5
Один настоящий день - Трейлер
Один настоящий день  Трейлер

О фильме

Следователь из следственного комитета - хладнокровный и циничный человек, готовый идти на любые жертвы ради достижения своих амбициозных целей. Однако после ряда неожиданных событий он вынужден пересмотреть свои убеждения и взглянуть на свои поступки, а также на поведение своих коррумпированных коллег. Перед ним встает трудный выбор: с одной стороны, сияющая карьера и финансовое благополучие, с другой - дорога чести и моральных принципов, которая может отнять у него все, включая его жизнь. Приходит тот самый день, когда следователь сталкивается с жизненно важным решением, которое изменит его судьбу и принесет возможность для нравственного перерождения и духовного роста. Внутренняя борьба между желанием достичь успеха и богатства и собственной совестью приводит его к моменту истины, когда приходится принимать решение, которое определит его дальнейшую жизнь. Как он справится с самым сложным выбором между легким путем и путем чести?

В ролях

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Valeriy Kapitonov
Петр Федоров
Петр Федоров
Pavel Zubov
Александр Робак
Александр Робак
Safin
Ирина Туманцева
Ирина Туманцева
Nastya
Егор Трухин
Егор Трухин
Alekhin
Иван Злобин
Иван Злобин
Roma
Константин Быков
Tsyganskiy baron
Сергей Генкин
Сергей Генкин
Smirnov
Михаил Асанкин
Михаил Асанкин
Car mechanic
Dmitriy Davydov
Prisoner
Vladimir Shulgin
Semen
Режиссер Георгий Шенгелия
Сценарист Aleksey Borodachyov
Композитор Батурин, Андрей Константинович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Дата выхода
2 февраля 2023 Россия КароПрокат
Бюджет 105 000 000 RUR
Сборы в мире $64 344
Другие названия
Odin nastoyashchiy den, Один настоящий день

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Один настоящий день - Трейлер
Один настоящий день Трейлер
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Отзывы о фильме

old_falc 8 февраля 2023, 08:29
В зале был один. А жаль: отучили зрителей от серьёзного кино. Фильм о сложности 'правильного' выбора своих поступков. Не только главного героя, но и… Читать дальше…
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