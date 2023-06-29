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Скоро в прокате "Чужой. Вторжение"
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В поисках снежного барса
La panthère des neiges
В поисках снежного барса, 2021
2021 / Франция
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Жанр:
приключения
документальный
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Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2021
Премьера в России
29 июня 2023
Премьера в мире
29 июня 2023
Возраст
12+
Прокатчик
Universal Distribution
Режиссер
Мари Амиге
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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