Как выжить без мамы, 2023

После того как Антуана уволили с работы, он начал заботиться о своих четырех детях, в то время как его жена Изабель возобновляет свою карьеру юриста. Для Антуана предстоящие лыжные каникулы — просто находка: наконец-то он сможет отдохнуть от родительских обязанностей и насладиться роскошным горнолыжным курортом! Но как только они собираются сесть в поезд, Изабель срочно вызывают на работу, и Антуану приходится в одиночку справляться с четырьмя озорными детьми, которые буйствуют на склонах и в шикарном отеле, и поездка превращается в полный хаос...