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Как выжить без мамы, 2023

2023 / Франция
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О фильме

После того как Антуана уволили с работы, он начал заботиться о своих четырех детях, в то время как его жена Изабель возобновляет свою карьеру юриста. Для Антуана предстоящие лыжные каникулы — просто находка: наконец-то он сможет отдохнуть от родительских обязанностей и насладиться роскошным горнолыжным курортом! Но как только они собираются сесть в поезд, Изабель срочно вызывают на работу, и Антуану приходится в одиночку справляться с четырьмя озорными детьми, которые буйствуют на склонах и в шикарном отеле, и поездка превращается в полный хаос...

Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Людовик Бернард
Людовик Бернард
В ролях
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
Ор Атика
Ор Атика
Алексис Михалик
Алексис Михалик
Аннелиз Эм
Аннелиз Эм
Элена Ногуэрра
Элена Ногуэрра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как выжить без мамы 1 постер
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