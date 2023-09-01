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Сила добра, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Альманах историй о добре, человечности, милосердии и ответственности.

Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 1 сентября 2023
Премьера в мире 1 сентября 2023
Возраст 12+
Прокатчик Кинотайм
Режиссер
Лолита Наранович
В ролях
Андрей Носков
Андрей Носков
Роман Грибков
Роман Грибков
Анна Мустина
Артём Крылов
Артём Крылов
Дмитрий Мурашев
Дмитрий Мурашев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сила добра 1 постер
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